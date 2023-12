Foggia, salta la trattativa per il passaggio di proprietà: adesso calciomercato

Lo riferisce La Gazzetta dello Sport sottolineando come nell’ultimo mese la svolta sembrava vicina come mai in passato anche se Canonico non si è mai sbilanciato sulla trattativa, considerando difficile la chiusura, pur portandola fino in fondo per capire se potesse avere un epilogo diverso. Ieri, invece, è arrivato il dietrofront da parte del gruppo cerignolano e di conseguenza il presidente rossonero ha ripreso in mano le redini del club. Dopo la sfida contro il Montrerosi di sabato, con l’allenatore della Primavera Massimiliano Olivieri in panchina, il patron e il direttore sportivo Belviso si riuniranno per trovare un nuovo allenatore a cui affidare la guida della squadra e ovviamente delineare le mosse in vista del prossimo mercato invernale. Il Foggia ha necessità soprattutto in attacco, visti i 15 gol segnati in 18 gare, e proprio in questo reparto potrebbero esserci i maggiori movimenti con i deludenti Beretta, che ha saltato diverse partite per infortunio, e Tounkara che potrebbero cambiare aria.