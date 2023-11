Serie C, girone C: Avellino punta la vetta, Foggia e Crotone devono dare un segnale

Oggi si gioca buona parte del turno del girone C di Serie C. In scena anche l'Avellino che vuole la vetta, Crotone e Foggia la risalita.

⚽️

Dodicesima giornata estremamente interessante nel girone C di Lega Pro, caratterizzata da diversi incontri importanti in ottica alta classifica. L'Avellino che precede la Juve Stabia di sole due lunghezze in graduatoria, punta a smontare le velleità di una fuga da parte degli avversari domani. La squadra di Pazienza ha collezionato ben quindici punti nelle ultime cinque gare centrando l'en-plein, capolista che ha messo ha battuto il Latina, riscattando quindi la sconfitta di Caserta. L'avversario di giornata degli irpini è la Virtus Francavilla, rivale abbordabile al netto della classifica (17° posto e 11 punti fatti).

Il turno verrà aperto dal match delle 16.15 tra Monterosi e Picerno: ultima contro sesta. Un match che non si prospetta brillante sul piano tecnico, ma sicuramente verrà giocato con grande applicazione ambe due le parti, al netto di quanto valgono questi tre punti messi in palio. Altra sfida da osservare quella tra Latina e Crotone. Partita che vale tanto per la zona playoff. I nerazzurri hanno raccolto molto in questo campionato: 18 punti frutti di 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Infatti, il quinto posto occupato da Fella e compagni è più che meritato. Dall'altra parte c'è la compagine di Lamberto Zauli, altro ex Palermo. Il tecnico era stato esonerato poche settimane addietro, poi il gruppo ha deciso di sostenere la sua posizione e portando la dirigenza a riconfermarlo. Dal ko di Taranto, il Crotone non ha più perso: 2 vittorie con Giugliano e Foggia e un pari pirotecnico con il Messina di Modica. L'ostacolo Latina dirà molto sul campionato dei calabresi, costruiti per combattere tra le prime posizioni.

Ultima sfida da segnalare quella tra Foggia e Sorrento. Allo Zaccheria arriva la penultima forza del torneo, i ragazzi di Cudini hanno l'obbligo di fare punti importanti e tornare con prepotenza in zona playoff. Obiettivo minimo per una squadra che l'hanno scorso ha perso lo Spareggio Promozione con il Lecco. I ragazzi di Cudini devono decidere cosa vogliono fare da grandi, un punto nelle ultime tre sfide non è uno score accettabile per il club del patron Canonico, chiamato al riscatto a partire da questa sera.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.