Sampdoria-Palermo, precedenti: da Flachi a Pinilla, quanti match risolti in extremis

I precedenti tra Sampdoria e Palermo allo stadio “Luigi Ferraris". Dal 2002, 5 vittorie per i blucerchiati, 4 per i rosanero

Rosanero che devono rialzare la china dopo le due prestazioni opache contro Spezia e Feralpisalò che sono valse solamente un punto in due gare giocate al Renzo Barbera e che l'hanno fatto allontanare dalla vetta occupata dal Parma. Obiettivo di tornare al successo anche per i liguri dopo aver vinto per la prima volta in casa - due giornate addietro - contro il Cosenza, per poi cadere nuovamente in trasferta 3-1 in rimonta contro il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli. Questo e tanto altro il posticipo del sabato del dodicesimo turno del campionato di Serie BKT tra la Sampdoria di Andrea Pirlo vogliosa di uscire dalla zona retrocessione, e il Palermo di Eugenio Corini bisognoso di punti per avvicinarsi al primato. Il match è in programma domani, sabato 4 novembre, allo stadio "Luigi Ferraris" alle ore 16:15.

I PRECEDENTI

Sampdoria e Palermo si affrontano per la trentacinquesima volta allo stadio "Luigi Ferraris". Dalla stagione 2002-2003, ovvero l'annata in cui Maurizio Zamparini ex presidente della compagine rosanero acquistò le quote del club siciliano, avanti negli scontri diretti i liguri con cinque successi contro i quattro dei rosanero. Quattro anche i pareggi tra le due compagini.

SAMPDORIA-PALERMO 1-0 (SERIE B 2002/2003)

Nella stagione che verrà ricordata dai tifosi blucerchiati per il ritorno in massima serie dopo quattro stagioni, la sfida tra Sampdoria e Palermo venne vinta dai blucerchiati 1-0. A decidere il match fu l'autogol di Kewullay Conteh al 7' minuto di gioco che compromise l'andamento della gara. I rosanero non riuscirono a raddrizzare il risultato e il match terminò con una sconfitta.

SAMPDORIA-PALERMO 1-0 (SERIE A 2004/2005)

Stagione del ritorno del Palermo di Guidolin in massima serie dopo ben 31 anni di distanza dall'ultima volta. Nel match, in cui si è assistito al maggior numero di spettatori di sempre al Ferraris, contro la Sampdoria di Walter Novellino, alla terza stagione sulla panchina dei liguri, i rosanero caddero nuovamente 1-0 come nella stagione 2002-2003 la cui sfida però venne giocata in Serie B. Il pareggio regnava fino al 90' quando però poi accadde l'impensabile. 91' rigore per i blucerchiati, si incarica della battuta bomber Flachi - il quale terminerà la stagione a quota 14 gol - non sbaglia facendo esplodere la curva.

SAMPDORIA-PALERMO 0-2 (SERIE A 2005/2006)

Stagione da incorniciare per i siciliani che terminarono al quinto posto in classifica a soli due punti dal Chievo al quarto posto. Nella sfida contro la Sampdoria il Palermo sbancò il Ferraris 0-2 e ottenne tre punti fondamentali. A decidere l'incontro, valevole per la trentesima giornata di campionato, furono Mutarelli al 58' e in meno di dieci minuti Di Michele al 67' segno la rete che consolidò il successo degli ospiti.

SAMPDORIA-PALERMO 1-0 (ANDATA OTTAVI COPPA ITALIA 2006/2007)

Ottavi di finale di Coppa Italia per le due compagini allenate rispettivamente da Novellino e Guidolin. L'andata, giocata a Genova, vide vincere i padroni di casa 1-0 grazie alla rete all'81' di Emiliano Bonazzoli, attuale tecnico del Lecco che è riuscito nell'ultima giornata del campionato di Serie B 2023/2024 a battere i rosanero al Renzo Barbera. I blucerchiati successivamente batterono i siciliani anche al ritorno con il risultato di 2-3, aggiudicandosi il passaggio nel turno.

SAMPDORIA-PALERMO 1-1 (SERIE A 2006/2007)

Come nella stagione precedente, i siciliani terminarono la stagione al quinto posto, stavolta con tre punti di distanza dal Milan. Alla 29a giornata di campionato si incontrano Sampdoria e Palermo, match che terminerà con il risultato di 1-1. Svolta della gara fu l'espulsione di Falcone al 35' di gioco per i padroni di casa. Il match però visse di emozioni intorno all'ora di gioco. Botta e risposta tra le due compagini tra il 53' e il 56'. Ad aprire le danze ci pensò il Matador Edinson Cavani, rispose Fabio Quagliarella giunto all'undicesimo centro stagionale di quell'annata.

SAMPDORIA-PALERMO 3-0 (SERIE A 2007/2008)

Il match fu il primo per le due compagini del nuovo anno essendosi giocato il 13 gennaio 2008. La Sampdoria di Walter Mazzarri sconfisse con un sonoro 3-0 il Palermo guidata ancora una volta da Francesco Guidolin. I blucerchiati si schierarono con un solido 3-5-2 con la coppia d'attacco formata da Bellucci e Cassano. Entrambi riuscirono a gonfiare la rete rispettivamente al 20' e al 77', nel mezzo la rete al 45' di Sammarco. In quella stagione i liguri chiusero al sesto posto a sei punti dalla zona Champions League occupata dalla Fiorentina.

SAMPDORIA-PALERMO 1-1 (SERIE A 2008/2009)

Nel match disputato nel girone d'andata della stagione 2008-2009 tra Sampdoria e Palermo, giocato al Ferraris, vinsero i siciliani guidati da Ballardini. Mattatore assoluto l'australiano Mark Bresciano schierato insieme a Simplicio dietro a Cavani. Doppietta per il centrocampista al 45' al 58' che consegnò il successo agli isolani.

SAMPDORIA-PALERMO 0-2 (SERIE A 2009/2010)

In quella stagione Sampdoria e Palermo furono acerrime rivali. Infatti i rosanero terminarono la stagione al quinto posto a soli due punti dal quarto gradino della graduatoria e quindi dalla Champions League agguantata dai blucerchiati. L'andata si giocò al Ferraris e il match terminò 1-1. Successe tutto in un minuto con un botta e risposta tra Edinson Cavani e Antonio Cassano tra il 40' e il 41', entrambi a segno come nelle stagioni precedenti. Il ritorno i tifosi siculi se lo ricorderanno bene perché consegnò la massima competizione europea agli avversari.

SAMPDORIA-PALERMO 1-2 (SERIE A 2010/2011)

Stagione che coinciderà con la finale di Coppa Italia per il Palermo, purtroppo persa contro l'Inter stellare di Mourinho con il risultato di 3-1. Nel match tra le due compagini vinsero i siciliani 1-2 a Genova. Ad aprire le danze ci pensò capitan Fabrizio Miccoli al 45'. Pareggio ligure con Biabiany al 50' della ripresa. Quando tutto lasciava presagire ad un pareggio Mauricio Pinilla all'85 tolse le castagne dal fuoco e fece gioire il settore ospiti del Ferraris.

SAMPDORIA-PALERMO 1-3 (SERIE A 2012/2013)

Nel match del girone di ritorno al Ferraris il Palermo sconfisse la Sampdoria e ottenne tre punti importanti che però non evitarono la retrocessione. La partita si sbloccò nella prima frazione di gioco con l'incornata di Von Bergen su cross di Miccoli. Pareggio dopo otto minuti dei blucerchiati con Munari. Liguri che però vennero sconfitti nella ripresa dai siciliani grazie all'uno-due di Ilicic e Garcia nel giro di sei minuti.

SAMPDORIA-PALERMO 1-1 (SERIE A 2014/2015)

Nel ritorno in massima serie del Palermo dopo un solo anno di Serie B, la matricola siciliana raggiunse ottimi risultati stupendo per risultati e gioco espresso, grazie anche a Beppe Iachini in panchina. Al Ferraris è presente il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero con i due nuovi acquisti Muriel ed Eto'o. Inizio importante dei rosanero con Bolzoni che tira e Viviano risponde mettendo in corner. Il vantaggio però è dei padroni di casa dopo appena 6' di gioco con Eder. Dopo rete i blucerchiati si scatenano e ci vuole un super Sorrentino ad evitare un passivo peggiore. Dopo 3' dall'inizio della ripresa Vazquez su un suggerimento di Barreto gonfia la rete e ristabilisce la parità. Rosanero adesso padroni del gioco con Morganella che con un tiro pazzesco prende l'incrocio dei pali con il pallone che tocca la linea ma non entra in porta. Ancora il Mudo ci prova a segnare con un tiro al volo bellissimo ma trova la strada sbarrata da una super parata di Viviano.

SAMPDORIA-PALERMO 2-0 (SERIE A 2015/2016)

In quella stagione i rosanero ottennero una salvezza insperata all'ultima giornata di campionato contro l'Hellas Verona. Nel match contro la Sampdoria, però, i rosanero uscirono sconfitti 2-0. Terzo minuto di gioco e Soriano spreca all'interno dell'area di rigore. Risponde Gilardino con una girata che finisce fuori. Padroni di casa in controllo del campo con Cassano il cui tiro termina alto di poco. Alla mezz'ora lo stesso fantasista barese dopo una serie di rimpalli serve Fernando con Sorrentino che para. Lo stesso duello si ripete poco dopo su punizione dove l'estremo difensore si supera. Nella ripresa i blucerchiati la sbloccano subito con Soriano all'53'. Entra Muriel e il colombiano serve un pallone perfetto per Ivan che con un pallonetto sigla il 2-0. Poco dopo Trajkovski davanti a Viviano si fa ipnotizzare. Calcio di punizione e ancora una volta l'ex portiere del ChievoVerona si supera. La formazione rosanero cade, quella allora allenata da Montella volava con i tre punti in tasca.

SAMPDORIA-PALERMO 1-1 (SERIE A 2016/2017)

Ultima stagione dei rosanero fino ad ora in Serie A. Nel match contro la Sampdoria il Palermo pareggia 1-1. Le due formazioni alla settima giornata si trovavano quartultima e terzultima. Primo tempo a solo tinte blucerchiate con numerosi tentativi di Muriel. Occasionissima per i liguri con Quagliarella su corner in cui si immola Aleesami. Successivamente l'ex Barreto sempre su calcio d'angolo di testa si fa ipnotizzare da Posavec. Su un errore del portiere croato l'attaccante colombiano potrebbe approfittare ma calcia addosso all'estremo difensore. Inizia la ripresa senza particolari colpi se non fosse che all'60' su un cross laterale rasoterra sul quale non interviene nessuno Nestorovski porta in vantaggio i rosanero. Episodio chiave quello che si viene a creare all'93' con l'espulsione di Gazzi per doppia ammonizione. Passano due minuti e arriva il pareggio locale all'ultima azione con un super gol di Bruno Fernandes.

