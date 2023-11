Di Francesco: “Palermo è fantastica, c’è una cosa speciale. Serie A e Sampdoria…”

Federico Di Francesco ha sposato la causa del Palermo targato City Group senza remore, pur rivestendo un ruolo significativo nel Lecce di D'Aversa in Serie A . Un gol da tre punti contro la Lazio, per suggellare la vittoriosa rimonta dei salentini, come dolce commiato dal club giallorosso prima di immergersi nella nuova avventura in maglia rosanero. Un gol all'esordio contro la Feralpisalò, un contributo di tecnica, gamba e creatività da aculeo versatile del tridente offensivo. Qualche giocata di pregevole fattura e la sensazione di dover ancora entrare al top della condizione prima di riuscire a spostare gli equilibri. Il classe 1994 ha concesso un'interessante intervista esclusiva alla redazione di Mediagol.it , a pochi giorni dal passo falso interno della compagine di Corini contro il Lecco al Barbera.

"Io e la mia famiglia, ovvero mia moglie e miei due bimbi, uno di quattro anni ed una di un anno, ci siamo ambientati subito. Ci sono posti bellissimi qui. Penso a Mondello o al duomo di Monreale. Sono stato anche a Santa Rosalia. Poi c'è questa montagna vicino al mare che ti permette di osservare panorami meravigliosi. Penso che un calciatore debba conoscere la cultura ed i luoghi della città in cui gioca per potersi integrare ancora meglio. I tifosi rosanero che vogliono la Serie A? Noi vogliamo cercare di essere competitivi fino alla fine per quello che è il nostro sogno. Siamo tutti arrivati con questo obiettivo. Quello che vorrei è che ci fosse da parte nostra quell'equilibrio per tenere una strada, sia nei momenti belli sia in quelli brutti. Penso che alla fine sia la cosa più importante per raggiungere questo obiettivo. Poi penso che sarà bellissimo avere questi tifosi eccezionali che ci spingeranno fino alla fine. Intanto, però, pensiamo al presente ed al prossimo impegno a Genova contro la Sampdoria. Sarà una partita importante e pensiamo a questo".