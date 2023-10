Di Francesco: “Meglio in trasferta? Barbera un plus. Gol e assist, devo fare di più”

"Il Barbera è solo un aiuto e una fortuna. Ho parlato con alcuni giocatori dello Spezia che ho avuto come compagni di squadra in passato e rimarcavano questo fatto che sembrava che giocassimo in dodici grazie al sostegno del pubblico. Per quanto riguarda i risultati positivi prevalentemente in trasferta io immagino sia una casualità. Ci è capitato di vincere al novantesimo fuori casa ad Ascoli, così come all'ultimo abbiamo perso contro il Cosenza, una partita che sulla carta doveva essere alla nostra portata. Hanno segnato un eurogol, bravi loro. Il Barbera è stato un fattore per la vittoria contro il SudTirol ed il recupero contro lo Spezia. Certo, è un dato di fatto che fuori casa al momento abbiamo raccolto più punti ma noi lavoriamo tranquillamente ed approcceremo ogni partita alla stessa maniera, ovvero cercando di vincerle tutte. Lo vuole il mister e lo vogliamo anche noi. Avrei potuto fare di più? Sono il primo critico di me stesso. Ho sempre avuto l'ambizione di dare il meglio, cercando di fare più gol ed assist possibili e quando queste cose mancano sono il primo che si punta il dito da solo. Sono arrivato a Palermo a fine calciomercato e conoscere i compagni è stato facile anche perché già conoscevo alcuni ragazzi. Per entrare nelle dinamiche di gioco mi hanno aiutato molto i mister, sempre a disposizione mia e non solo. Sono tranquillo, so che tutto è migliorabile e so che i tifosi si aspettavano più gol e più assist così come lo spero anche io. Lavorerò in tal senso per far sì che questi numeri possano aumentare ma sin dal primo giorno ho detto che la cosa più importante per me è il Palermo. Se andiamo a vincere, il fatto che io abbia segnato o fatto assist per me passa in secondo piano. Conta che i rosanero vincano e che stiano in alto in classifica per quelli che sono i nostri obiettivi".