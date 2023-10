Di Francesco-Mediagol: “Ko col Lecco? Vi dico tutto. B è dura, le rivali per la A…”

L'intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it dall'attaccante esterno del Palermo, Federico Di Francesco

Mediagol ⚽️

Background calcistico di livello, esperienza, sostanza e qualità in dote al roste offensivo di Corini. Federico Di Francesco ha sposato la causa del Palermo targato City Group senza remore, pur rivestendo un ruolo significativo nel Lecce di D'Aversa in Serie A. Un gol da tre punti contro la Lazio, per suggellare la vittoriosa rimonta dei salentini, come dolce commiato dal club giallorosso prima di immergersi nella nuova avventura in maglia rosanero. Un gol all'esordio contro la Feralpisalò, un contributo di tecnica, gamba e creatività da aculeo versatile del tridente offensivo. Qualche giocata di pregevole fattura e la sensazione di dover ancora entrare al top della condizione prima di riuscire a spostare gli equilibri. Il classe 1994 ha concesso un'interessante intervista esclusiva alla redazione di Mediagol.it, a pochi giorni dal passo falso interno della compagine di Corini contro il Lecco al Barbera.

"Quando ho segnato quel gol contro la Lazio ancora non eravamo giunti ad un accordo con il club rosanero. La trattativa era agli inizi e, dopo quella rete, c'è stata la settimana successiva in cui il Palermo ha dimostrato di volermi veramente e io sono contento di essere qui, in questa piazza importante e che ha fatto la storia del calcio italiano. Penso di aver fatto la scelta giusta. Serie B? Ci sono tante squadre competitive. Come dimostrato dall'ultima giornata, il campionato è livellato. Ci sono tante partite difficili e bisogna dare il 100%, con le squadre che arrivano a Palermo per fare la partita della vita. Giocare davanti a trentamila persone è entusiasmante non solo per noi ma anche per chi viene a giocare. Delle squadre che abbiamo affrontato mi ha impressionato particolarmente lo Spezia, anche se ha pochi punti in classifica penso che lotterà fino alla fine. Delle altre compagini affrontate particolarmente agguerrite penso anche a Venezia e Modena. Ci siamo anche noi tra queste squadre forti però sappiamo che la B è lunga, difficile e serve mantenere l'equilibrio, come ho detto nella mia conferenza di presentazione. Ci saranno momenti belli, altri più difficili. Questa squadra l'equilibrio ce l'ha perché è un gruppo che dà tutto. Anche domenica con l'abbraccio a fine partita ci siamo compattati perché si vince insieme e si perde insieme. Anche le sconfitte servono ad insegnare".

E SULLA SCONFITTA CONTRO IL LECCO - "Bisogna fare anche i complimenti al Lecco che ha fatto una grande partita. Erano stati etichettati un po' come la vittima sacrificale di questo torneo ma, guardando le partite, forse ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato, ricordando anche le vicissitudini legate all'iscrizione del campionato. E' una squadra che ci ha messo in difficoltà con il loro modo di difendersi. Per me eravamo partiti anche bene, forse abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. Abbiamo cercato di recuperarla con il pubblico che ci spingeva. Forse abbiamo gestito alcune ripartenze in maniera poco lucida. Sono stati fatti degli errori di squadra. Può capitare. Anche noi attaccanti forse avremmo potuto essere più bravi nella prima riconquista ma che questo ci serva di lezione. A Torretta lavoriamo tutti i giorni affinché il Palermo sia una squadra migliore. Queste sconfitte fanno male, speriamo non ne arrivino più in casa ma essendo questo un campionato livellato potrebbero ricapitare. Bisognerà avere le energie giuste per ripartire e lasciare alle spalle la sconfitta per affrontare la successiva partita con l'entusiasmo che ci ha contraddistinto perché penso che il nostro inizio di stagione sia positivo".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.