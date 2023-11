VIDEO Palermo, Luca Toni e quel messaggio a Brunori: “Sono arrabbiato con te…”

"Ciao bomber, sono molto arrabbiato con te perché mi hai superato (ride, ndr). Ovviamente no, scherzo. Sono molto contento che mi abbia superato un bel centravanti come te. Ora, mi raccomando: voglio che fai tanti altri gol e che riporti il Palermo in Serie A. Forza Palermo!". E' il messaggio di Luca Toni indirizzato al capitano rosanero, Matteo Brunori, che di recente ha superato nella classifica marcatori all time del Palermo proprio l'ex attaccante (53 contro 51 gol).