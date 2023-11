Brunori: “Io, il Palermo e la fascia da capitano. Ho i colori rosanero dentro”

Centoventitrè anni di storia, compiuti oggi. Il Palermo , nato l'1 novembre 1900 con la fondazione dell’ Anglo-Palermitan Athletic and Foot-Ball Club per volontà di Ignazio Majo Pagano , festeggia oggi il compleanno, così come il capitano Matteo Brunori che compie 29 anni, essendo nato a Macaè, in Brasile, l'1 novembre 1994. "Una bellissima coincidenza. E' il terzo anno che riesco a festeggiarlo insieme al Palermo, sono orgoglioso di questo. Il regalo? E' un dare e avere. Potrebbe essere un segno del destino, sento Palermo dentro, mi trovo bene e spero di continuare a lasciare un segno positivo in questa società e in questa piazza", ha dichiarato il numero 9 rosanero, intervistato ai microfoni di Dazn .

"L'augurio più originale? Tantissimi palermitani hanno un cuore enorme, mi fanno sentire l'affetto in ogni momento, li ringrazio pubblicamente. Mi scrivono: 'Auguri capitano'. La fascia è un orgoglio, ma a Palermo hai delle responsabilità a prescindere se indossi la fascia oppure no. Palermo ti responsabilizza molto. Giocare a Palermo non è così semplice, ma ti rende un uomo forte. Tutti ci stiamo prendendo delle responsabilità. Poi è normale che indossare la fascia è un'emozione indescrivibile. Palermo è una città che vive di calcio, una società ambiziosa ed è normale che sia così. Tutti noi lo sappiamo e cerchiamo di dare ogni sabato e ogni domenica il nostro contributo per raggiungere un obiettivo comune. Gli incidenti di percorso sono normali in un campionato, bisogna cercare di averne il meno possibile e dare continuità ai risultati. Poi la gente ci viene dietro, abbiamo una spinta maggiore e bisogna portare questa energia in campo. Io trascinatore? Quando sono arrivato qua ho sentito una responsabilità grande, perché ho sentito un'aria positiva, un attaccamento forte nei miei confronti che ho sempre cercato di ricambiare con prestazioni, dando il massimo. Poi in partite viene meglio, in altre peggio", le sue parole.