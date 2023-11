Corini: “Tutto sulle condizioni di Buttaro e Valente. A centrocampo sto valutando”

"A centrocampo sto facendo delle valutazioni perché ho solo quattro giocatori a disposizione. Abbiamo due esterni d'attacco come Di Francesco e Insigne che sono più giocatori d'attacco. E' fondamentale fare una buona fase di non possesso. Devo fare una valutazione sapendo che ho solo un cambio a centrocampo. Valente ha recuperato condizione e penso possa pensare almeno un pezzo di partita. Mancuso definisce una posizione in maniera molto offensiva. Devo ragionare bene per capire come orientare la partita. Abbiamo fatto una bellissima riunione due giorni fa con i ragazzi e mi è piaciuto l'atteggiamento di Marconi e Nedelcearu. Quando c'è stato bisogno di loro ci sono sempre stati. Sui difensori centrali faccio fatica a cambiare una coppia ma so però che dietro ci sono ragazzi che fanno tanto per questa squadra. Tengono alto il nostro livello e so che risponderanno presenti quando ci sarà bisogno di loro. Buttaro? L'abbiamo recuperato, ha lavorato dal post-gara con il gruppo. Oggi l'ho visto libero, dopo il terzo allenamento l'ho visto molto più partecipativo. L'abbiamo recuperato e questo è un aspetto molto importante"