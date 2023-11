Corini ancora sul Lecco: “Ciò che funziona non può essere scalfito da una sola sfida”

"Se prima di questa partita era definito un valore, una sola partita non può certificare qualcosa che non funziona. C'è attenzione, qualcosa che ha funzionato strategicamente non può essere scalfito da una sola partita. Stulac ha fatto una partita importante, l'idea era di raggirare e avere densità centrale. C'è ancora tanto lavoro da fare, a volte le prestazioni non vengono premiate da un risultato. C'è stato calo di attenzione nella fase di non possesso, non possiamo permetterci di abbassare la nostra attenzione. Ci vuole rispetto per ogni avversario, bisogna avere cura dei particolari e non dare nulla per scontato. Non possiamo pensare che il compagno possa rimediare a un mio errore. Il calo di attenzione ha portato la china della partita in una direzione che non volevamo e poi non siamo stati bravi a risalire nel corso della partita"