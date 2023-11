Brunori: “Palermo, sogno la A con questa maglia. Contro la Samp vogliamo rifarci”

"Abbiamo un sogno comune, ci saranno delle difficoltà ma con l'unione della squadra riusciremo a dare il massimo e cercare di raggiungerlo". Lo ha detto Matteo Brunori , intervistato ai microfoni di Dazn . Diversi i temi trattati dal capitano del Palermo , reduce dalla sconfitta rimediata fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" contro il Lecco : dalle prestazioni offerte fin qui in campionato, agli obiettivi personali e di squadra in vista dei prossimi impegni ufficiali. Ma non solo... "Guardando l'ultima partita, il campionato di Serie B è talmente imprevedibile che non riesco a dare un giudizio dopo dieci partite. Sono tutte squadre attrezzate, non c'è una squadra 'materasso'. Bisogna stare attenti contro tutte le squadre, hanno tutte giocatori di categoria importanti. Non c'è una squadra contro cui vincere facile. Poi ci sono squadre più attrezzate che cercano di dominare il campionato, bisogna lottare fino alla fine", le sue parole.

SERIE A -"Non l'ho mai fatta la Serie A, ma immagino che bisogna avere un momento di assestamento, come tutti i campionati. Il campionato di Serie B è fisico, ha sempre ritmo, trovi giocatori che hanno tanta qualità, un campionato più che valido. E' normale che salendo in Serie A si trovano giocatori forti che ti mettono in difficoltà in qualsiasi momento. Non mi nascondo, desidero tanto la Serie A. Da quando sono arrivato a Palermo ho un sogno: raggiungerla con questa maglia. Spero di raggiungerla il prima possibile, anche perché gli anni vanno avanti (ride, ndr). Obiettivi personali? Non mi sono mai messo degli obiettivi in fase realizzativa, in questi anni è andata molto bene però cerco di migliorare sempre di più. Ogni anno ha le sue difficoltà, non sono tutti uguali. Cerco di stare dentro le difficoltà quando ci sono e venirne fuori. Non ci possiamo permettere di regalare niente, abbiamo un campionato di vertice da fare. Non possiamo lasciare punti per strada. E' normale che prima di entrare in campo vogliamo tutti un risultato pieno. Poi la partita tende ad andare in una maniera, bisogna essere bravi a riportarla dove vogliamo noi. Abbiamo subito una partita bella ed importante sabato contro la Sampdoria, abbiamo l'opportunità di rifarci subito", ha proseguito l'attaccante italo-brasiliano.