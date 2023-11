Corini: “Brunori titolare. Soleri? Giocatore importante, mi pone sempre dei dubbi”

Dopo il deludente pari casalingo contro il Lecco, il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare la Sampdoria in occasione della dodicesima giornata della Serie B 2023/24 . Un match, in programma sabato 4 novembre (ore 16.15) tra le mura dello stadio Ferraris, presentato questo pomeriggio in conferenza stampa dal tecnico rosanero Eugenio Corini.

"Pirlo? Andrea è stato un giocatore da Pallone d'Oro. Ha avuto l'opportunità di allenare alla Juventus e poi è andato in Turchia. Allenare una squadra retrocessa non è mai semplice, sta facendo il proprio percorso e secondo me farà una grandissima carriera. Si ritaglierà uno spazio importante in questo nuovo ruolo. Verre? Abbiamo parlato spesso delle sue qualità. L'anno scorso è stato penalizzato da diversi stati influenzali che non gli hanno permesso di trovare continuità. Non mi dava la continuità dentro i 95 minuti. Come per Elia le valutazioni sono state tante, ci sono componenti societarie e economiche. Il valore del giocatore è molto importante. Quando riceve palla è sempre pericoloso e troveremo davanti un giocatore molto forte. Soleri-Brunori? Soleri mi pone sempre dubbi, è un giocatore che dà sempre qualcosa di importante. Dobbiamo definire un sistema e Matteo è un giocatore fondamentale per noi. Il ruolo è definito e la titolarità e su Matteo che è il nostro campionato".