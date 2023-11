Sampdoria-Palermo, Gds: “Chance rosa, attacco top in trasferta. Esonero Pirlo…”

Operazione riscatto. Dopo il magro bottino portato in dote dal doppio turno casalingo contro Spezia e Lecco, il Palermo di Corini cerca rilancio e punti pesanti a Marassi contro la Sampdoria di Pirlo. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia rimarca la difformità di rendimento tra match interni ed esterni della compagine di Corini, con tredici punti dei venti conquistati ottenuti lontano dal Renzo Barbera. Paradossalmente, il ritorno in trasferta giunge propizio, visto la striscia entusiasmante collezionata in campo esterno da Brunori e compagni. Quattro vittorie consecutive a domicilio e seconda migliore difesa esterna del torneo cadetto con appena due reti al passivo. Forse per caratteristiche tecnico-tattiche e morfologia dei calciatori in rosa, fare densità e ripartire negli spazi concessi da chi è chiamato a fare la gara tra le mura amiche, esalta al meglio doti e peculiarità dei calciatori del Palermo. Dopo l'ultimo ko interno contro il Cosenza, la formazione di Corini sfoderò una reazione da squadra di rango, inanellando tre successi di fila e mostrando grande statura caratteriale. Lontano dal Barbera, l'attacco rosanero ha dimostrato di poter essere particolarmente incisivo e prolifico. Sfidare una Sampdoria in crisi ed in preda ad evidenti imbarazzi in fase difensiva potrebbe costituire una ghiotta chance da non sprecare. Blucerchiati quart'ultimi in classifica ed in perenne affanno, con Pirlo che rischia seriamente l'esonero in caso di flop contro il Palermo ed una serie di indisponibili che complica ulteriormente la situazione in casa doriana. L'unico successo a Marassi Verre e compagni l'hanno ottenuto nel precedente turno casalingo ai danni del Cosenza, grazie ad una provvidenziale doppietta di Fabio Borini. Prima erano arrivati ben quattro ko interni. Pirlo sabato è squalificato e al suo posto in panchina ci sarà Roberto Baronio. Sampdoria che sarà priva di Ferrari, Murru, Malagrida, Pedrolà e Benedetti, in forte dubbio anche Barreca e Stojanovic.