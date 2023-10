Salernitana-Sampdoria, Pirlo: “Squadra timorosa. Inzaghi un amico, Palermo…”

In questo turno infrasettimanale si giocano i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Alle ore 18:00 è andata in scena Salernitana-Sampdoria all'Arechi di Salerno. Vittoria netta dei campani che hanno battuto 4-0 i liguri. Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa Andrea Pirlo . Di seguito le dichiarazioni ufficiali:

BRUTTA PROVA - "Ho schierato calciatori che hanno giocato poco e mi aspettavo dimostrassero che mi sbagliavo a tenerli fuori. Siamo stati apatici e non siamo riusciti a entrare in partita, ho visto una Sampdoria timorosa. Ho cercato di far riposare qualcuno perchè ho quattro difensori contati e non posso correre rischi. Ho gettato nella mischia anche Conti per dargli minuti nelle gambe. Ma la coperta, da qualche parte, resta sempre corta. Di certo potevamo far meglio".