Genoa-Salernitana, Gilardino: “Interpretazione perfetta. Retegui e Gudmundsson…”

L’interpretazione della gara è stata perfetta, abbiamo avuto diverse situazione per arrotondare il risultato e preso due pali. Nel secondo tempo l’ottima fase difensiva è stata accompagnata da un buon lavoro di ripartenza. La volontà in mezzo è di occupare zone del campo e far ruotare Badelj, Frendrup e Malinovskyi. A Gudmundsson dò sempre libertà per non privarlo delle sue caratteristiche: è molto bravo nella ricerca dello spazio, nell’uno contro uno e noi siamo bravi a metterlo nelle condizioni di calciare in porta o creare occasioni da rete. È normale in Serie A ci siano momenti di sofferenza in cui bisogna tener botta come fatto stasera. Ho dovuto cambiare Retegui perché in occasione del tiro col quale ha colpito il palo ha sentito una fitta, quindi precauzionalmente l’ho fatto uscire all’intervallo. Speriamo nei prossimi giorni non ci sia il riacutizzarsi di qualcosa di grave”.