di Leandro Ficarra SUDORE, SORRISI E MERCATO - Lavoro, sudore e sorrisi a Chatillon. Il nuovo Palermo di Pippo Inzaghi prende forma in Val D'Aosta. Plasmato da carisma e dedizione al lavoro maniacale…
Genoa
"Genoa ed Empoli bussano per Brunori. Henderson ai saluti". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori sul Palermo che verrà. Diversi i cambiamenti in vista della…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Luigi Ferraris". Alle ore 20:45, a Marassi, il Genoa ospiterà il Cagliari nel match valevole per la trentaquattresima giornata del…
LIVE Genoa-Lazio, 33ª giornata Serie A: segui la diretta
Fiorentina-Genoa 1-1: Ikone risponde a Gudmundsson, pari tra Italiano e Gilardino
Uno a uno, è questo il risultato finale del match disputato allo Stadio Franchi. La Fiorentina di Italiano non sfrutta i pareggi di Napoli e Bologna e non accorcia in classifica sulla zona europea. Il…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Luigi Ferraris". Alle ore 20:45, fra le mura amiche, il Genoa ospiterà il Monza nel match valevole per la ventottesima giornata del…
LIVE Inter-Genoa, 27ª giornata Serie A: segui la diretta
Inter-Genoa, probabili formazioni: Inzaghi con Sanchez, Gilardino punta su Retegui
Quasi tutto pronto per Inter-Genoa. Il match - valido per il monday night della ventisettesima giornata di Serie A - è in programma alle ore 20.45 a San Siro. Milan, Pioli: “Inter sta facendo…
Termina la sfida delle ore 18:00 tra Genoa e Atalanta. 1-4 il risultato finale. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Gian Piero Gasperini: Genoa-Atalanta 1-4: show degli uomini di…
Termina la sfida delle ore 18:00 tra Genoa e Atalanta. 1-4 il risultato finale. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Alberto Gilardino: Genoa-Atalanta 1-4: show degli uomini di…
Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: Bennacer e Zielinski dal 1′. C’è Simeone Termina la sfida delle ore 18:00 tra il Genoa e l'Atalanta. Al 22' ancora De Ketelaere in un momento di forma…
L'Empoli continua la propria striscia positiva di risultati dopo la vittoria contro il Monza ed il pareggio contro la Juventus, anche se la piazza azzurra auspicava la vittoria nel match odierno…
Parola a Davide Nicola. L'allenatore dell'Empoli, alla vigilia della sfida tra la formazione toscana ed il Genoa, in programma alle ore 15:00 allo stadio Carlo Castellani, è intervenuto in sede di…
Continua la spasmodica ricerca della Fiorentina, a caccia di un volto nuovo per l'attacco da consegnare a mister Italiano prima che la sessione invernale di trasferimenti per l'Italia si concluda, con…
Termina la sfida delle ore 18:00 tra Salernitana e Genoa. 1-2 il risultato finale. Al termine della gara ha rilasciato dichiarazioni Alberto Gilardino: Salernitana Genoa 1-2: Retegui e Gudmundsson…
Termina la sfida delle ore 18:00 tra Salernitana e Genoa. 1-2 il risultato finale. Al termine della gara ha rilasciato dichiarazioni Filippo Inzaghi: Salernitana Genoa 1-2: Retegui e Gudmundsson…
Lecce-Juventus, le formazioni ufficiali: Yildiz e Krstovic dal 1′. Out Strefezza Termina la sfida delle ore 18:00 tra la Salernitana e il Genoa. 1-2 il risultato finale. Passano due minuti di lancette…
Il Genoa è pronto a battere un colpo in questa finestra invernale di calciomercato. L'ex attaccante di Milan e Torino tra le altre, Mbaye Niang, è molto vicino alla risoluzione del suo contratto con…
Il Genoa prova a fare lo scatto decisivo per riportare in rossoblù Pietro Pellegri. L'attaccante può lasciare il Torino in questa sessione di mercato invernale a patto che arrivi un nuovo centravanti…
Parola a Florin Manea. Il procuratore di Radu Dragusin, trasferitosi di recente dal Genoa al Tottenham, ha parlato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb", per fare il punto della situazione, tra squadre…
Termina 1-1 l'anticipo della diciannovesima giornata di Serie A tra il Bologna e il Genoa. Apre le danze Gudmundsson su calcio di punizione per il suo ottavo centro stagionale; agguanta il pareggio De…
Termina 1-1 l'anticipo della diciannovesima giornata di Serie A tra il Bologna e il Genoa. Apre le danze Gudmundsson su calcio di punizione per il suo ottavo centro stagionale; agguanta il pareggio De…
Con una zampata al 95', De Silvestri salva il Bologna dalla seconda sconfitta consecutiva. La squadra di Thiago Motta impatta 1-1 con il Genoa. Gli ospiti giocano una gara quasi perfetta in fase…
Inizia la diciannovesima giornata di Serie A e l'anticipo è la sfida tra il Bologna di Thiago Motta, autentica rivelazione del campionato, reduce dal pesante KO 3-0 contro l'Udinese, e il Genoa di…
LIVE Bologna-Genoa, 19ª giornata Serie A: segui la diretta