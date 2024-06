Palermo, La Repubblica: “Genoa ed Empoli bussano per Brunori. Nuovo ds e addii…”

Grandi cambiamenti in casa rosanero: possibili le partenze di alcuni big, i giocatori in prestito torneranno nelle rispettive basi.

Mediagol ⚽️ 1 giugno - 10:25

"Genoa ed Empoli bussano per Brunori. Henderson ai saluti". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori sul Palermo che verrà. Diversi i cambiamenti in vista della prossima stagione, allenatore e direttore sportivo in primis. Ma non solo; possibili le partenze di alcuni big pronti a salutare già in estate. "Il count down della rivoluzione Palermo sta per arrivare allo zero. Tra i corridoi di viale del Fante e il City si dialoga di futuro sperando di avere le carte in regola il prima possibile".

Se Rinaudo potrebbe non essere confermato, per il ruolo di direttore sportivo in lizza ci sarebbero Petrachi, Matteo Tognozzi (ex Juventus e scopritore di Huijsen e Soulé) e Mauro Meluso, nell'ultima stagione al Napoli. Tuttavia, al momento "tutto tace". Per quanto riguarda il nuovo allenatore, Paolo Zanetti potrebbe presto approdare sulla panchina rosanero. Il tecnico ex Venezia ed Empoli ha già dialogato con i piani alti del club. Prima di firmare il contratto che lo legherebbe al Palermo, però, la rescissione con l'Empoli.

"Una volta riorganizzato lo staff, toccherà agli interpreti e la paura è quella di perdere pezzi pregiati". Diverse le società che hanno iniziato a sondare il terreno per Matteo Brunori, che ha un accordo con il Palermo fino al 2027, ma potrebbe andar via "in cerca di nuovi stimoli". Su tutti, i club maggiormente interessati sarebbero Genoa ed Empoli. Chi potrebbe lasciare il capoluogo siciliano è anche Claudio Gomes, nonostante altri tre anni circa di contratto. Il suo agente, infatti, ha già aperto alla possibilità di cambiare maglia in favore di un salto di categoria. "Discorso leggermente diverso per Jacopo Segre, che bisogna blindare nonostante abbia firmato fino al 2025. [...] Meglio agire in tempo", si legge.

Difficile la permanenza di Stulac, in scadenza tra un anno, così come di Henderson, Coulibaly, Traoré e Mancuso. Marconi e Kanuric hanno già salutato "e non è sicuro del posto neanche chi è stato acquistato di recente ma ha reso al di sotto delle aspettative (Di Francesco, Insigne, Vasic e Ceccaroni)", conclude il noto quotidiano.