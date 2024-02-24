Empoli
La decisione a sorpresa dopo sette giornate È Guido Pagliuca il primo allenatore a pagare con l'esonero in questa stagione di Serie B. L'annuncio è arrivato oggi, 14 ottobre, quando la società toscana…
Secondo quanto riportato da Giacomo Cioni su La Gazzetta dello Sport, l’Empoli ha scelto il nuovo tecnico: sarà Alessio Dionisi, pronto a fare ritorno in Toscana dopo quattro anni. Manca soltanto…
L'Empoli continua il suo lavoro sul mercato per consegnare la migliore squadra possibile per il prossimo campionato di Serie B al tecnico Pagliuca. In tal senso, i toscani hanno ufficializzato, nella…
L'Empoli, dopo la retrocessione, sta cercando di costruire una rosa in grado di competere per tornare in massima serie immediatamente. In tal senso, il primo tassello ufficiale riguarda il tecnico:…
L'Empoli è appena retrocesso in Serie B, dopo una stagione sofferta che ha poi visto i toscani arrivare al diciottesimo posto. L'attuale tecnico, D'Aversa, non dovrebbe essere confermato e, infatti,…
Roberto D'Aversa sarà il prossimo allenatore dell'Empoli. Dopo la salvezza raggiunta all'ultima giornata grazie al successo contro la Roma, che ha condannato il Frosinone, l'Empoli riparte da Roberto…
Il primo luglio aprirà ufficialmente i battenti la sessione estiva di calciomercato ed il Palermo targato City Football Group sta definendo le linee guida per potenziare la rosa a disposizione del…
Pietro Accardi saluta l'Empoli, con la separazione che verrà formalizzata nelle prossime ore. Il direttore sportivo dei toscani ripartirà dalla Sampdoria, reduce da una stagione ricca di alta e bassi…
"Genoa ed Empoli bussano per Brunori. Henderson ai saluti". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori sul Palermo che verrà. Diversi i cambiamenti in vista della…
E' una delle partite più importanti di giornata. Alle ore 20:45, allo Stadio "Carlo Castellani", l**'Empoli** ospiterà la Roma nell'ultimo turno del campionato di Serie A. I padroni di casa, al…
"Oggi sono qui non solo come guida dell'Empoli ma anche come voce di un gruppo di uomini che hanno dedicato corpo e anima a questa stagione. Io l'ho già detto ai miei ragazzi, ma voglio trasmetterlo a…
Archiviato il successo al Castellani contro il Napoli, l'Empoli si appresta a sfidare in trasferta l'Atalanta, reduce dalla vittoria per 4-1 contro la Fiorentina nella semifinale di Coppa Italia. Una…
Parola a Davide Nicola. L'allenatore dell'Empoli - in sede di conferenza stampa - ha presentato la sfida di domani, in programma allo stadio Carlo Castellani alle ore 18:00, contro il Napoli di…
Parola a Davide Nicola. L'allenatore dell'Empoli - in sede di conferenza stampa - ha presentato la sfida tra il Lecce e la compagine toscana, in programma domani alle ore 15.00 allo stadio Via del…
Inter-Empoli, Nicola: "Serve non abbattersi. Primo gol? Dinamica non chiara"
L'Empoli di Nicola incassa la quarta sconfitta consecutiva in campionato. La formazione toscana esce sconfitta dal monday night di Serie A disputato sul campo della capolista Inter. Due a zero il…
Il nome di Pietro Accardi in questi giorni è molto chiacchierato soprattutto a Napoli, visto che il direttore sportivo dell'Empoli sembra essere uno dei principali candidati, se non proprio il più…
Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato dichiarazioni su diversi temi in casa toscana: Under 21, Italia-Turchia 1-1: Kilicsoy risponde a Ghilardi. Irlanda può sorpassare ACCARDI -…
Corona: "A Empoli si sta bene, non so se tornerò al Palermo. Idolo? Papà Giorgio"
"A Empoli si sta benissimo, è un ambiente tranquillo e a livello di società ci aiutano tanto", così Giacomo Corona, attaccante classe 2004, che è stato insignito del premio Paolo Rossi al Gran Galà…
L'Empoli esce sconfitto 0-1 dalla sfida al Castellani contro il Bologna. Decisiva la rete al 94' di Fabbian. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Davide Nicola: Corini: “Abbiamo già…
LIVE Empoli-Bologna, 29ª giornata Serie A: segui la diretta
[caption id="attachment_1206470" align="aligncenter" width="1024"] REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - MAY 08: Thiago Motta, Head Coach of Bologna FC, looks on prior to the Serie A match between US Sassuolo…
"Incontriamo una big, lo dicono i numeri e la posizione in classifica, il loro allenatore ha fatto un gran lavoro". Lo ha detto Davide Nicola, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida…
Emmanuel Gyasi, attaccante dell'Empoli, si è raccontato al magazine della Lega Serie A, cominciando a parlare di alcuni aspetti legati extra campo: Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: Osimhen…
Davide Nicola ha rivitalizzato l'Empoli che continua ad ottenere risultati fondamentali nella corsa alla conquista della salvezza. Pesantissima la vittoria odierna sul campo di una diretta concorrente…