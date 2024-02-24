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pallone serie b 24/25

Empoli, ufficiali tre colpi per puntare alla Serie A

L'Empoli continua il suo lavoro sul mercato per consegnare la migliore squadra possibile per il prossimo campionato di Serie B al tecnico Pagliuca. In tal senso, i toscani hanno ufficializzato, nella…

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Empoli, ufficiale l'arrivo di Pagliuca: il comunicato

L'Empoli, dopo la retrocessione, sta cercando di costruire una rosa in grado di competere per tornare in massima serie immediatamente. In tal senso, il primo tassello ufficiale riguarda il tecnico:…

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Empoli, idea Buscè per la panchina: il punto

L'Empoli è appena retrocesso in Serie B, dopo una stagione sofferta che ha poi visto i toscani arrivare al diciottesimo posto. L'attuale tecnico, D'Aversa, non dovrebbe essere confermato e, infatti,…