Dopo la decisione di non confermare Fabio Caserta, l'Empoli ha iniziato la ricerca per il nuovo allenatore.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la società azzurra avrebbe individuato in Marco Turati il profilo perfetto per sostituire l'ex Catanzaro. Nelle prossime ore ci dovrebbe essere un incontro tra lui e l'Empoli: sul piatto ci sarebbe un contratto biennale.

Per Turati una eventuale esperienza all'Empoli si tratterrebbe di un chiaro salto di qualità. Alla guida del Siracusa dal 2024, ha condotto la compagine alla promozione in terza serie non riuscendo però a portarla alla salvezza l'annata successiva. Nonostante ciò, la sua esperienza si può giudicare positivamente: il Siracusa se non avesse ricevuto penalizzazioni avrebbe ottenuto la permanenza in terza serie.

Per l'Empoli, invece, la scelta di affidarsi a Marco Turati non è di certo una certezza ma una scommessa. Infatti, l'allenatore non ha mai allenato nella serie cadetta e non ha mai avuto una esperienza di tantissimo valore. Il Siracusa è stato il primo club che Turati ha guidato. Prima dei siciliani, infatti, aveva solamente lavorato come collaboratore tecnico: dello Spezia dal 2019-2021, della Fiorentina dal 2021-2024. Queste esperienze lo hanno chiaramente formato, sia gli spezzini che i toscani in quelle annate erano compagini ad alti livelli Ha lavorato insieme a Italiano, contribuendo alla promozione dalla Serie B alla Serie A nel 2019-2020 e alla qualificazione in Europa per 3 annate consecutive della Fiorentina dal 2021-2024. Una eventuale esperienza all'Empoli per lui, però, si tratterrebbe di un vero e proprio inizio della carriera. Si attendono novità nelle prossime ore dove l'incontro darà la notizia finale.

Vuoi restare sempre informato su tutto quello che accade nel campionato di Serie B? Su Mediagol.it trovi notizie, aggiornamenti e approfondimenti dedicati al torneo cadetto, una delle competizioni più equilibrate e appassionanti del calcio italiano. Dalle trattative di mercato alle decisioni degli allenatori, dalle sfide playoff e playout alla lotta per la promozione in Serie A, Mediagol.it segue con attenzione tutte le squadre protagoniste della stagione. Risultati, classifiche, calendario, curiosità e indiscrezioni: tutto quello che serve per vivere da vicino il campionato di Serie B lo trovi su Mediagol.it.