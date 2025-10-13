Empoli, Gazzetta dello Sport: “Pagliuca è finita. Dionisi: si tratta per il ritorno”

Il presidente Corsi ha scelto l'ex Palermo: con lui aveva conquistato l'ultima Serie A. Ma l'ok ancora non è arrivato

⚽️ 13 ottobre - 08:44

Secondo quanto riportato da Giacomo Cioni su La Gazzetta dello Sport, l’Empoli ha scelto il nuovo tecnico: sarà Alessio Dionisi, pronto a fare ritorno in Toscana dopo quattro anni. Manca soltanto l’annuncio ufficiale, ma l’accordo è definito in ogni dettaglio: si attende la risoluzione del contratto che lega ancora l’allenatore al Palermo, dopodiché firmerà un biennale con il club di Fabrizio Corsi.

Il presidente ha deciso di voltare pagina dopo un avvio di stagione altalenante sotto la guida di Guido Pagliuca, che paga la mancanza di continuità, una difesa troppo vulnerabile e prestazioni spesso in affanno nei finali di gara. Nonostante alcuni buoni risultati, come la vittoria a Bolzano, il 4-0 subito dal Pescara e i pareggi interni con Carrarese e Monza hanno incrinato la fiducia della società, spingendola verso il cambio in panchina.

Il ritorno di Dionisi rappresenta una scelta di cuore ma anche di esperienza. L’allenatore aveva già guidato l’Empoli nella stagione 2020-21, centrando la promozione in Serie A con un calcio moderno e ambizioso. In quell’annata conquistò anche la Panchina d’Oro di Serie B e il premio “Emiliano Del Rosso”, simbolo del suo legame con la città. Il suo addio verso il Sassuolo aveva lasciato qualche rimpianto, ma oggi il club lo richiama per dare nuova identità e compattezza a una squadra che ha bisogno di ritrovarsi.

Dionisi dovrebbe dirigere il primo allenamento già domani a Petroio, inaugurando così la sua seconda avventura empolese. Ufficialmente, l’obiettivo resta la salvezza, ma la scelta di un tecnico di livello superiore lascia intendere la volontà di alzare le ambizioni del progetto.

In sostanza, l’Empoli guarda al futuro affidandosi al passato vincente: il ritorno di Dionisi è il tentativo di risvegliare lo spirito che aveva portato la squadra in Serie A, restituendo entusiasmo e fiducia all’ambiente.