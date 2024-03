Corona: “A Empoli si sta bene, non so se tornerò al Palermo. Idolo? Papà Giorgio”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante dell'Empoli, Giacomo Corona, in merito al suo futuro: "Io sono del Palermo, quest'estate si deciderà".

Mediagol ⚽️️ 26 marzo - 11:00

"A Empoli si sta benissimo, è un ambiente tranquillo e a livello di società ci aiutano tanto", così Giacomo Corona, attaccante classe 2004, che è stato insignito del premio Paolo Rossi al Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino. "Di futuro non so, io sono del Palermo: quest'estate - prosegue Corona come riportato da TMW - si deciderà se mi comprerà l'Empoli o tornerò al Palermo. Però qui a Empoli mi sto trovando veramente bene, si sta tranquilli che è la cosa che conta". Ecco, di seguito, le dichiarazioni del calciatore in forza all'Empoli ma di proprietà del club di viale del Fante.

DEBUTTO IN A- "Una grande emozione, debuttare in Serie A con una maglia che non è della tua città è qualcosa di straordinario. Sono molto orgoglioso, poi farlo fuori casa con i tifosi avversari mi ha emozionato ancora di più".

PAPÀ GIORGIO- "A mio padre ho rubato tante cose, sto cercando di superarlo ma è difficile. La cosa che gli voglio rubare è la mentalità, è da vero professionista. Lui mi dà consigli più a livello umano che calcistico. Sono tanti, non riesco a sceglierne uno in particolare. Mio padre… Il mio idolo è lui, poi ci sono tanti calciatori a cui ispirarsi, penso a Benzema o Ronaldo che ha lavorato giorno per giorno per migliorarsi".

