Il futuro di Diego Demme potrebbe presto riportarlo in Italia. Dopo la conclusione della sua esperienza con l’Hertha Berlino, il centrocampista tedesco avrebbe espresso il desiderio di tornare nel calcio italiano, campionato nel quale ha vissuto alcune delle stagioni più significative della propria carriera e dove continua a mantenere estimatori importanti.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il nome dell’ex centrocampista del Napoli sarebbe finito sui taccuini di Empoli e Cesena, club alla ricerca di profili esperti per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Entrambe le società starebbero monitorando con attenzione la situazione del giocatore, valutando costi, fattibilità dell’operazione e possibile inserimento all’interno dei rispettivi progetti tecnici.

Per Diego Demme, il ritorno in Italia rappresenterebbe una scelta naturale dopo l’esperienza in Germania. Il centrocampista, infatti, conosce bene il campionato italiano grazie agli anni trascorsi al Napoli, dove ha saputo ritagliarsi uno spazio importante soprattutto nella fase iniziale della sua avventura in azzurro, distinguendosi per equilibrio tattico, intensità e capacità di gestire il possesso. Molto dipenderà ora dalle richieste economiche del calciatore e dalla volontà concreta dei club di affondare il colpo. Una cosa, però, appare chiara: Diego Demme vuole tornare in Italia e il suo nome potrebbe diventare uno dei temi più interessanti del mercato, sopratutto della serie B ,nelle prossime settimane.

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