Empoli, Corsi: “Caprile per noi è fondamentale, addio Accardi non lo prenderei bene”

ACCARDI - "Sono in difficoltà in questo momento… La squadra vive un momento difficile ed affrontare questo argomento non sarebbe il caso. Diciamo che non ho ancora pensato a questo problema. Ci sono dei legami affettivi che vanno al di là dell’aspetto professionale. Ho letto un po’ di cose, c’è questa voce. Non so quanto sia vero, ma di certo sarebbe l’ennesimo problema per noi. Non vorrei nemmeno cominciare a pensarci… Abbiamo nove partite che per l’Empoli sono fondamentali. Quello che sarà non lo posso prevedere certo io. Non sarebbe una cosa che prenderei bene, ma potrei pensare che si tratti della naturale conseguenza di un percorso affrontato al meglio"