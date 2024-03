Under 21, Italia-Turchia 1-1: Kilicsoy risponde a Ghilardi. Irlanda può sorpassare

L'Italia U21 vede sfumare la vittoria all'ultimo minuto con la rete di Kilicsoy. Irlanda a due punti ma con una gara in meno

L'Italia Under21 sfida i pari età della Turchia per il settimo turno della qualificazione agli Europei di categoria. Azzurrini vicini numerose volte al vantaggio con il duo bolognese Calafiori-Fabbian molto attivo. Al 34' rigore per gli uomini di Surme, dal dischetto va Yildirim che calcia male con Desplanches che lo ipnotizza. Nella ripresa Kaplan colpisce la parte alta della traversa. Inizia la ripresa e subito gli uomini di Nunziata passano in vantaggio con Ghilardi. Nel recupero arriva il pareggio dei turchi con Kilicsoy.