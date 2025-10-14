Empoli, ufficiale l’esonero di Pagliuca: è il primo cambio in Serie B

La società toscana ha ufficializzato l’esonero del tecnico

14 ottobre 2025

La decisione a sorpresa dopo sette giornate

È Guido Pagliuca il primo allenatore a pagare con l'esonero in questa stagione di Serie B. L'annuncio è arrivato oggi, 14 ottobre, quando la società toscana ha comunicato la decisione a poche ore dal primo allenamento settimanale, in vista del match di domenica contro il Venezia. Una scelta che ha colto molti di sorpresa, considerando il momento non particolarmente negativo della squadra.

Staff tecnico azzerato, la società ringrazia

Insieme a mister Pagliuca lasciano la squadra anche i suoi più stretti collaboratori. Nel comunicato ufficiale, il club Toscano ha infatti annunciato l'addio di tutto lo staff tecnico, composto da Nazzareno Tarantino, Simone Angeli e Riccardo Carbone. Parole di ringraziamento e di stima per il lavoro svolto accompagnano la nota, con gli azzurri che augurano al tecnico e ai suoi collaboratori ogni fortuna per il futuro professionale.

Nove punti e dodicesimo posto: i numeri di Pagliuca

Il bilancio del tecnico ex Juve Stabia parla di nove punti conquistati in sette giornate di campionato, frutto di due vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Un bottino che vale attualmente il dodicesimo posto in classifica, posizione che tiene l'Empoli a metà strada tra zona playoff e playout. Il dato più curioso? L'esonero arriva proprio dopo un successo: la vittoria per 0-1 conquistata sul difficile campo del Sudtirol prima della sosta. Nelle ultime tre gare, infatti, la squadra aveva raccolto cinque punti tra pareggi e vittoria.

Ambizioni Serie A: quando i risultati non bastano

La scelta della dirigenza azzurra va letta alla luce degli obiettivi stagionali. L'Empoli non vuole fare la comprimaria in Serie B: l'ambizione dichiarata è quella di tornare immediatamente nel massimo campionato. Ed è proprio questo gap tra aspettative e rendimento che ha convinto la società a cambiare rotta ponendo fine al progetto avviato in estate con l'arrivo di Pagliuca dalla Juve Stabia.

Dionisi pronto al ritorno: si tratta con il Palermo

Il nome del successore è già nell'aria: Alessio Dionisi è il grande favorito per sedersi sulla panchina del Castellani. L'ex allenatore del Palermo sta lavorando in queste ore per trovare l'accordo sulla risoluzione contrattuale con il club rosanero, operazione necessaria per liberarsi e firmare con l'Empoli. Per il tecnico toscano si tratterebbe di un ritorno carico di emozioni: fu proprio lui infatti a guidare gli azzurri nella stagione 2020/21, quella della promozione in Serie A. L'annuncio ufficiale del nuovo tecnico è atteso a stretto giro, probabilmente già nelle prossime ore.

La società ha ufficializzato la separazione dal suo allenatore tramite un comunicato:

“Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Guido Pagliuca, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, ed i componenti dello staff tecnico Nazzareno Tarantino, Simone Angeli e Riccardo Carbone. A mister Pagliuca e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive”.