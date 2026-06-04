Ieri il debutto sulla panchina dell'Italia di Silvio Baldini. Il tecnico è stato un vero e proprio mito, dopo i play-off vinti in Serie C e l'amore riservato alla piazza. Grazie alle sue intuizioni e al suo saper creare gruppo, ha creato qualcosa di magico e difficilmente ripetibile. Chi faceva parte di quel gruppo è il palermitanissimo Andrea Accardi, che ha incoronato il suo ex allenatore in una storia sui social: "Adesso è troppo facile...per noi da sempre sei il nostro MAESTRO", in chiusura i cuori rosanero, a simboleggiare il legame indissolubile tra il difensore, mister Baldini e Palermo.