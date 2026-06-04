Dopo l'addio di Pep Guardiola, il Manchester City è al lavoro per la ricerca del nuovo allenatore capace di costruire un altro progetto vincente.

Lo spagnolo ha salutato il City dopo dieci anni caratterizzati da enormi successi. Una Champions League, svariate Premier League e uno stile di gioco sempre efficace.

Il nome in pole per raccogliere l'eredità pesante di Guardiola è, secondo quanto riportato da TMW, l'ex Palermo Enzo Maresca, che si appresta ad iniziare una nuova esperienza importante dopo quella alla guida del Chelsea.

Maresca è da tempo indicato come il principale successore di Guardiola, e salvo colpi di scena improbabili, dovrebbe essere lui il prossimo allenatore. Mancano solo piccoli dettagli burocratici per formalizzare l'accordo.

A fare il punto della situazione è stato il presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, che ha confermato come il club sia ormai nelle fasi finali del processo di selezione: "Posso dire che abbiamo seguito un percorso estremamente attento e strutturato. La dirigenza è convinta, e lo sono anch'io, che sceglieremo l'allenatore giusto per questo club. Chiedo soltanto un po' di pazienza. L'annuncio arriverà molto presto e sono certo che tutti saranno rassicurati nel vedere che abbiamo individuato il miglior profilo possibile per il Manchester City".

Queste parole sembrano ulteriormente avvicinare l'ex rosanero alla panchina prestigiosa dei Citizens.

Sarà difficile raccogliere l'eredità di Pep Guardiola, ma Maresca ha dimostrato di essere un allenatore valido e la scelta del City Group di affidarsi a lui non è di certo una sorpresa.

Il City, dunque, si prepara a cambiare il progetto tecnico con Maresca come conduttore.

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