Empoli, Nicola: “Siamo dispiaciuti, conta il coraggio contro un Atalanta di livello”

“Anche questa partita per noi valeva, ma posso dire di essere soddisfatto perché abbiamo fatto una bella prestazione contro una squadra tosta sotto tutti i punti di vista. Mi dispiace per il primo gol subito, non è la prima volta che subiamo una rete in quel modo. Ci riproveremo alla prossima, con lo stesso entusiasmo. Per noi conta fare un percorso importante in termini di punti e prestazioni. Ci sono vari modi due modi per ottenerli: o sfrutti gli errori degli altri, o si preparano bene le partite. Noi stiamo facendo entrambe le cose, sono soddisfatto dei miei ragazzi. Rivedendo la partita, a caldo, posso dire che c’è da considerare che se non abbiamo fatto molto era anche per la solidità della difesa dell’Atalanta. Quello che conta è aver giocato con coraggio, è logico che siamo dispiaciuti, ma abbiamo fatto una bella prestazione contro una squadra di livello”.