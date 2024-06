Calciomercato, niente Palermo per Esposito? L’ex Samp a un passo dall’Empoli

Il primo luglio aprirà ufficialmente i battenti la sessione estiva di calciomercato ed il Palermo targato City Football Group sta definendo le linee guida per potenziare la rosa a disposizione del nuovo tecnico, Alessio Dionisi. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis è già al lavoro per costruire un organico in gradi di puntare alla promozione di Serie A. Diversi i profili vagliati dal club di viale del Fante nelle ultime settimane. Tra questi anche quello di Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter è tornato alla base dopo aver vestito nell'ultima stagione la maglia della Sampdoria. In attesa della nuova destinazione. Ma non ci sarebbe solo il Palermo sulle tracce del calciatore originario di Castellamare di Stabia. Secondo quanto riportato da "Gianlucadimarzio.com", infatti, negli ultimi giorni l'Empoli di Roberto D'Aversa avrebbe chiesto ai nerazzurri Sebastiano Esposito. E le parti ora sarebbero più vicine. Seguiranno aggiornamenti...