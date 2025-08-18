Empoli, ufficiali tre colpi per puntare alla Serie A

L'Empoli continua il suo lavoro sul mercato per consegnare la migliore squadra possibile per il prossimo campionato di Serie B al tecnico Pagliuca. In tal senso, i toscani hanno ufficializzato, nella giornata di oggi, tre colpi: Nasti per l'attacco e Lovato e Obaretin per la difesa. Tre pedine giovani, seguendo la linea verde che contraddistingue il club, ma con esperienze importanti tra Serie A e cadetteria, utili per dare una mano ai biancoblu in un campionato che vogliono giocare da protagonisti.