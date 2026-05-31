L'Empoli potrebbe non confermare alla guida Fabio Caserta. L'allenatore è in scadenza e ancora non sarebbe arrivato l'accordo per il rinnovo del contratto. Gli azzurri starebbe ricorrendo ai ripari.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la società toscana avrebbe infatti già sondato profili di allenatori che hanno guidato compagini di Serie C nella scorsa stagione. I nomi sono tre:

Il primo nome è quello di Vinicio Espinal che ha condotto la Giana Erminio al decimo posto e al secondo turno dei playoff (eliminato dal Lecco).

Il secondo è quello di Pietro De Giorgio, allenatore del Potenza, arrivato come la Giana Erminio al decimo posto ma eliminato agli ottavi di finale contro l'Ascoli.

Ed infine, il terzo e ultimo nome è quello di Antonino Buscè che alla guida del Cosenza è stato eliminato al primo turno con la sconfitta sonora per 1-5 contro il Casarano dopo essere arrivato quarto nel campionato regolare.

Si attendono novità sulla panchina degli azzurri nelle prossime ore. Da capire se Caserta verrà confermato o se si deciderà di cambiare guida tecnica.

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