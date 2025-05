Empoli, idea Buscè per la panchina: il punto

Il tecnico D'Aversa non dovrebbe essere confermato. Il nome più caldo per l'Empoli sembra essere, al momento, Buscè

L'Empoli è appena retrocesso in Serie B, dopo una stagione sofferta che ha poi visto i toscani arrivare al diciottesimo posto. L'attuale tecnico, D'Aversa, non dovrebbe essere confermato e, infatti, l'idea di un nuovo tecnico sembra essere ormai cosa certa: il primo nome, secondo quanto riportato da TuttoC, è quello di Buscè. Ex calciatore e allenatore della primavera, il tecnico ha contribuito alla vittoria della Coppa Italia Serie C del Rimini. Gli altri profili monitorati dai toscani, al momento, sono Pirlo e Coppitelli.