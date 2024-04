Inter-Empoli, Nicola: “Serve non abbattersi. Primo gol? Dinamica non chiara”

L'Empoli di Nicola incassa la quarta sconfitta consecutiva in campionato. La formazione toscana esce sconfitta dal monday night di Serie A disputato sul campo della capolista Inter. Due a zero il punteggio finale maturato nella gara valida per la trentesima giornata di Serie A e decisa dalle reti di Dimarco e Sanchez. L'Empoli, adesso, occupa la diciottesima posizione in classifica a pari punti con il Frosinone di Di Francesco. Al termine del match di San Siro l'allenatore dell'Empoli è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione dei suoi ragazzi. Ecco, di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Nicola.