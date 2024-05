Empoli-Roma, probabili formazioni: Dybala c’è, Nicola si affida a Niang

L'Empoli è obbligato a vincere, altrimenti sarà Serie B. La sfida è in programma alle ore 20:45 allo Stadio "Carlo Castellani".

Mediagol ⚽️ 26 maggio - 12:15

E' una delle partite più importanti di giornata. Alle ore 20:45, allo Stadio "Carlo Castellani", l'Empoli ospiterà la Roma nell'ultimo turno del campionato di Serie A. I padroni di casa, al terzultimo posto in classifica, sono obbligati a vincere. In caso contrario, sarà retrocessione in Serie B. L'Empoli, lo scorso weekend, è stato beffato nel finale dall'Udinese, che ha trovato il gol del pareggio su rigore in extremis, togliendo ai toscani tre punti pesantissimi. Tuttavia, nulla è perduto: con un successo, infatti, la squadra di Davide Nicola sorpasserebbe una tra Frosinone e Udinese, impegnate questa sera in un vero e proprio scontro diretto.

Sono trentatré i punti conquistati fin qui dall'Empoli, frutto di otto vittorie, nove pareggi e venti sconfitte; appena ventisette le reti siglate in trentasette partite, cinquantatré i gol al passivo. I toscani, dunque, hanno il destino nelle loro mani. L'avversario è di assoluto livello, tuttavia i giallorossi non hanno più obiettivi in questa stagione. La Roma è certa di chiudere il campionato al sesto posto e per centrare l'obiettivo Champions League devono sperare che l'Atalanta non vinca né con il Torino, né contro la Fiorentina. Sono sessantatré i punti conquistati da Pellegrini e compagni. Uno score frutto di diciotto successi, nove pareggi e dieci ko, con sessantaquattro gol all'attivo e quarantaquattro reti subite.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Nicola, Daniele De Rossi non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Spinazzola e gli squalificati Paredes e Lukaku. Restano da valutare, inoltre, le condizioni di Dybala e Karsdorp. L'ex Palermo sta meglio e si è allenato in gruppo, ma non ancora al top della condizione. Il ballottaggio con Baldanzi in attacco, dunque, rimane serrato ma l'argentino sembra in vantaggio. Mentre il tecnico dell'Empoli dovrà fare a meno dello squalificato Grassi, oltre a Ebuehi e Cerri. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-5-2 e sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi/Cancellieri, Niang. Allenatore: Nicola.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik/Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala/Baldanzi, Abraham, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.