Dopo una lunga storia d'amore con la Roma, terminata con un bacio d'addio romantico (il gol a Verona che ha riportato la Roma in Champions), El Shaarawy ha deciso di lasciare la capitale. Il classe 92' è uno dei nomi più caldi di queste fasi embrionali di calciomercato, ma ha già attirato l'interesse di tanti club di Serie A e B. In pole c'è il Venezia, ma alle ultime ore anche il Genoa avrebbe iniziato a sondare il terreno.

DDR decisivo?

Il Genoa sogna il dolce ritorno a casa di El Shaarawy. Il Grifone è il club che ha lanciato il "Faraone" nel grande calcio: al Ferraris El Shaarawy ha esordito in Serie A e ha dato il primo slancio alla sua carriera. A giocare un ruolo cruciale nell'operazione potrebbe esserci l'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, grande amico del giocatore con cui ha condiviso lo spogliatoio per un paio d'anni. El Shaarawy andrebbe a rinforzare il reparto offensivo dei rossoblù, aggiungendo il giusto mix di classe ed esperienza.

La pista Venezia

Come detto prima, la squadra che si è mossa in maniera concreta è il Venezia. I lagunari, neopromossi in Serie A, si stanno rifacendo l'abito per affrontare la massima serie, e il classe 92' sarebbe il volto perfetto per rinforzare l'attacco. In settimana ci sarà un contatto tra il club e l'entourage del giocatore, su cui è vivo l'interesse di club esteri, e qualche club di Serie B. Anche il Palermo avrebbe chiesto informazioni per El Shaarawy, ma al momento non risulta alcun riscontro ufficiale. Dall'estero, invece, si parla di Dubai e Arabia Saudita.

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