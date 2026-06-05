Il Genoa continua a programmare il futuro e guarda con attenzione al mercato per rinforzare una rosa che nella scorsa stagione ha confermato solidità e competitività. La dirigenza rossoblù è al lavoro per individuare profili in grado di alzare ulteriormente il livello della squadra e uno dei nomi che nelle ultime ore sta guadagnando terreno è quello di Jurgen Ekkelenkamp. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista dell'Udinese rappresenta uno degli obiettivi principali del club ligure per il reparto mediano. Al momento non sarebbero ancora stati avviati contatti ufficiali tra le società, ma l'interesse del Genoa viene considerato concreto e destinato a essere approfondito nelle prossime settimane.

Arrivato all'Udinese nell'estate del 2024 dall'Anversa, il centrocampista olandese ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella sua prima esperienza in Serie A. Nel corso della stagione ha collezionato 29 presenze, mettendo in mostra qualità tecniche, duttilità tattica e una notevole capacità di inserirsi negli spazi. Caratteristiche che hanno attirato l'attenzione di diversi club italiani e stranieri.

L'ostacolo principale resta però rappresentato dall'Udinese, che non sembra avere alcuna intenzione di privarsi facilmente di uno dei giocatori più interessanti della propria rosa. La società friulana considera infatti l'olandese un elemento importante del progetto tecnico e valuterà soltanto eventuali offerte ritenute all'altezza. Nonostante le difficoltà, il Genoa vuole provarci. I rossoblù sono convinti delle qualità del giocatore e potrebbero presto passare dai semplici sondaggi a un interesse più concreto. La strada appare in salita, ma il nome di Jurgen Ekkelenkamp è destinato a restare caldo nel mercato estivo del club ligure.

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