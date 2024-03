Genoa-Monza, probabili formazioni: c’è Retegui, Palladino si affida a Djuric

La sfida valevole per la ventottesima giornata di Serie A è in programma alle ore 20:45 allo Stadio "Ferraris".

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Luigi Ferraris". Alle ore 20:45, fra le mura amiche, il Genoa ospiterà il Monza nel match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa arrivano all'appuntamento dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro l'Inter, preceduta dal pareggio per 1-1 contro il Napoli e la vittoria per 2-0 contro l'Udinese. Matteo Pessina e compagni, invece, sono reduci dal ko interno per 4-1 contro la Roma di Daniele De Rossi, preceduto da due successi di fila contro Milan (4-2) e Salernitana (0-2).