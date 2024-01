Salernitana Genoa 1-2: Retegui e Gudmundsson rimontano i campani. Inzaghi ultimo

Termina la sfida delle ore 18:00 tra la Salernitana e il Genoa. 1-2 il risultato finale. Passano due minuti di lancette e i campani passano in vantaggio grazie a Martegani. Al 15' risponde il Grifone con El ChapitaRetegui che torna alla rete. Intorno alla mezz'ora i granata vogliono passare nuovamente ma non riescono. Nella ripresa all'ora di gioco cambia la gara. Fallo di mano di Lovato e rigore per i liguri. Dal dischetto Gudmundsson non sbaglia e rimonta la gara. Passano cinque minuti e Candreva colpisce una traversa clamorosa su calcio di punizione. Nel finale forcing della squadra di Inzaghi che però non sfonda. Può festeggiare Gilardino.