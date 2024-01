Gazzetta: “Due gol al Modena che lo vuole, così Soleri fa felice il Palermo”

L'analisi del noto quotidiano: "Bisogna vedere se il Palermo lascerà partire a cuor leggero Soleri", da tempo nel mirino del Modena.

"Due gol al Modena che lo vuole. Così Soleri fa felice il Palermo". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla vittoria conquistata dalla squadra di Eugenio Corini contro il Modena grazie alla doppietta del finale di Edoardo Soleri, da tempo in cima alla lista dei desideri dello stesso Modena. "Punito dall’oggetto del desiderio di gennaio. Per il Modena una doppia beffa che fa male perché, a questo punto, dopo l’uno-due all’ultimo respiro che ha deciso una gara complicata, bisogna vedere se il Palermo lascerà partire a cuor leggero Edoardo Soleri, beniamino dei tifosi fin dalla Serie C per la sua capacità di sbucare dalla panchina e indirizzare il risultato", si legge.

L'attaccante romano ha, dunque, deciso una gara che "valeva tanto in chiave playoff", sia per Corini, sia per Bianco, "entrambi alle prese con problemi che sono rimasti evidenti anche in questo match: per i rosanero la

difficoltà nel gestire il risultato", per il Modena - invece - l'incapacità di portare a casa i tre punti. Una vittoria che manca dallo scorso 2 dicembre, al netto di alcuni assenze importanti che hanno condizionato la gara di Gliozzi e compagni. Riscattata la sconfitta rimediata lo scorso weekend a Cittadella, il Palermo si è di fatto rilanciato in classifica, con il secondo posto che adesso dista quattro punti. "Ma si è infilato nel solito flipper, tra alti e bassi inspiegabili, palesando problemi non risolti", conclude la Rosea.

