Genoa-Cagliari, probabili formazioni: c’è Ekuban con Retegui, Shomurodov dal 1′

La sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A è in programma alle ore 20:45.

Mediagol ⚽️ 29 aprile - 15:10

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Luigi Ferraris". Alle ore 20:45, a Marassi, il Genoa ospiterà il Cagliari nel match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza. Se i padroni di casa cercano il riscatto dopo la sconfitta rimediata lo scorso weekend contro la Lazio, la squadra di Claudio Ranieri va a caccia dell'intera posta in palio dopo i due pareggi di fila ottenuti contro Inter e Juventus.

Sono trentanove i punti conquistati fin qui dal Grifone, che occupa il dodicesimo posto in classifica. Uno score frutto di nove successi, dodici pareggi e dodici sconfitte; trentacinque le reti siglate in trentatré partite, quaranta i gol subiti. Il Cagliari, invece, occupa il quattordicesimo posto in classifica a quota trentadue punti. Frutto di sette vittorie, undici pareggi e quindici ko, con trentasei gol all'attivo e cinquantasei reti al passivo. Analizzando i precedenti tra le due compagini nel massimo campionato italiano, le statistiche evidenziano un grande equilibrio: diciotto successi per i liguri, mentre i sardi hanno vinto in diciassette occasioni. I pareggi sono stati in tutto dodici.

L'ultimo precedente in campionato risale allo scorso 5 novembre, con la vittoria conquistata dal Cagliari per 2-1 grazie alle reti siglate da Nicolas Viola e Gabriele Zappa; per il Genoa in gol Albert Gudmundsson. Intanto, al cospetto della formazione guidata da Alberto Gilardino, Ranieri non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Dossena, Viola, Mancosu, Pavoletti, oltre allo squalificato Luvumbo. Mentre il tecnico del Genoa dovrà fare a meno di Bani, Matturro, Messias e Malinovskyi. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-4-1-2 e sul 3-4-2-1. Uno tra Lapadula e Oristanio affiancherà Shomurodov in attacco, mentre Ekuban sembra attualmente in vantaggio su Vitinha.

LE PROBABILI FORMAZIONI — GENOA (3-4-1-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Martin; Gudmundsson; Ekuban, Retegui. Allenatore: Gilardino.

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Obert; Augello, Makoumbou, Sulemana, Nandez; Gaetano, Oristanio/Lapadula; Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

DOVE VEDERE GENOA-CAGLIARI IN TV — La sfida tra Genoa e Cagliari sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn.