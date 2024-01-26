Il Cagliari Calcio, meglio noto come Cagliari, è una società calcistica italiana dell'omonima città sarda. Fondato nel 1920, è l'unica squadra della Sardegna ad aver militato nelle prime due divisioni del calcio italiano. Il Cagliari disputerà il campionato di Serie A 2023/2024. La squadra sarda ha chiuso la scorsa annata vincendo la finale playoff Serie B contro il Bari, conquistando l'accesso al massimo campionato italiano. Su Mediagol.it tutte le news, gli approfondimenti, le indiscrezioni di calciomercato e le curiosità inerenti al Cagliari. Ma non solo; anche video, highlights, gol e foto. Le interviste ai protagonisti e i risultati aggiornati in tempo reale. La squadra rossoblù gioca le proprie partite casalinghe all'Unipol Domus. I tradizionali colori sociali del Cagliari sono il rosso e il blu. Lo stemma coi quattro mori è il simbolo del Cagliari sin dalle origini nonché simbolo della Sardegna perlomeno dai tempi del dominio aragonese e, dal 1952, è anche la bandiera ufficiale della regione Autonoma della Sardegna.