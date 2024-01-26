Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, adesso Mattia Felici potrebbe lasciare il Cagliari. L'esterno, come riportato da tuttomercatoweb, ha tante richieste in massima serie, tra Sassuolo, Pisa,…
Cagliari
Il vento salmastro che spira dal Golfo degli Angeli porta con sé storie di gol esultanti, parate decisive e domeniche di passione. Storie che per decenni hanno avuto come epicentro lo stadio Sant'Elia…
Futuro in Serie B per Gianluca Lapadula? L'esperto attaccante classe 1990 è da tempo in cima alla lista dei desideri del Pisa di Filippo Inzaghi, grande estimatore dello stesso giocatore. I contatti…
Quale futuro per Mattia Felici? Le prestazioni offerte dall'esterno sinistro classe 2001 con la maglia della Feralpisalò in Serie B, nonostante la retrocessione, non sono certamente passate…
Rivoluzione in attacco in casa Palermo. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis, di concerto con il tecnico Alessio Dionisi e con la supervisione dell'advisor della holding, Riccardo Bigon, è già al…
Quale futuro per Paolo Vanoli? Il tecnico del Venezia, che si sta giocando la promozione in Serie A con i lagunari, potrebbe comunque approdare in massima serie. Il Torino, alla luce dell'addio…
E' tutto pronto alla Domus Arena dove, questa sera, ad aprire la 38esima e ultima giornata del massimo campionato italiano sarà l'anticipo in programma alle ore 20.45 tra Cagliari e Fiorentina. COME…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Luigi Ferraris". Alle ore 20:45, a Marassi, il Genoa ospiterà il Cagliari nel match valevole per la trentaquattresima giornata del…
LIVE Cagliari-Juventus, 33ª giornata Serie A: segui la diretta
E' tutto pronto per il match dell'Unipol Domus, in programma questa sera alle ore 20:45 tra Cagliari e Juventus, valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida che conta…
Parola a Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter - ai microfoni di Dazn - ha commentato il pareggio maturato tra le mura di San Siro, nel match valido per la trentaduesima giornata del campionato di…
Il Cagliari di Claudio Ranieri strappa un punto d'oro in rimonta al Meazza sfiorando anche il colpaccio nel finale: Shomurodov e Viola rispondono a Thuram e Calhanoglu (rigore per fallo di mano di…
Parola a Fabio Liverani. Il tecnico granata è intervenuto in sala stampa nel post partita di Cagliari-Salernitana, con la gara valida per il ventottesimo turno di Serie A terminata con il risultato di…
Parola a Fabio Liverani. L'allenatore della Salernitana - in sede di conferenza stampa - ha presentato il match in programma domani alle ore 15:00, allo stadio Unipol Domus, tra il Cagliari e la…
In vista della sfida contro il Cagliari, il tecnico Claudio Ranieri, ha rilasciato dichiarazioni sulla formazione sarda: Catania, Grella: “Non si sono presentati i presupposti per continuare con…
L'esterno del Cagliari Paulo Azzi, ospite ieri al Teatro di Sant'Eulalia insieme ad Adam Obert, ha parlato così ai giovani presenti: "Quando sono arrivato a Vercelli per la prima volta ho firmato un…
Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri presenta in conferenza stampa la sfida di sabato alle 15 contro la Lazio. Ecco le dichiarazioni: PSG, Al-Khelaïfi: “Futuro di Mbappé? Quando avremo deciso…
Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano del Cagliari, ha raccontato il suo amore per il calcio e per la città sarda nel corso della nuova puntata di Campioni del Made In Italy, format della Lega…
Diego Llorente è sempre più un titolare e punto fermo della Roma di Daniele De Rossi. Il difensore spagnolo ha affidato al proprio profilo Instagram il commento dopo il 4-0 contro il Cagliari,…
Roma-Cagliari 4-0: Pellegrini, Dybala e Huijsen. De Rossi batte Ranieri, la classifica
Goleada della Roma di Daniele De Rossi che batte il Cagliari quattro a zero e continua a volare in campionato. Tre i successi consecutivi - in altrettante panchine per l'ex capitano giallorosso - per…
LIVE Roma-Cagliari, 23ª giornata Serie A: segui la diretta
Contatto last minute, a poco meno di tre ore dalla fine delle trattative, fra Roma e Salernitana per Eldor Shomurodov: l'attaccante uzbeko, attualmente in prestito al Cagliari, è il nome che vuole la…
Il Cagliari si sta rinforzando in queste ultime frenetiche ore della sessione del calciomercato invernale. Adesso è anche ufficiale, dopo le visite mediche cui si è sottoposto stamattina, ecco la…
Il Cagliari, squadra piazzata al diciottesimo posto in Serie A e desiderosa di salvare la categoria, è pronta a rinforzare il suo organico in queste ultime battute di calciomercato invernale! Jerry…
Cagliari-Torino, formazioni ufficiali: Petagna titolare, Juric con Zapata
Tutto tutto pronto per Cagliari-Torino. Il match - valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A - è in programma questa sera alle ore 20.45 all'Unipol Domus. Calciomercato Como,…
LIVE Cagliari-Torino, 22ª giornata Serie A: segui la diretta
Cagliari-Torino, probabili formazioni: Petagna titolare, Juric con Zapata
Quasi tutto pronto per Cagliari-Torino. Il match - valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A - è in programma questa sera alle ore 20.45 all'Unipol Domus. Calciomercato Como,…