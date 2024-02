Roma-Cagliari 4-0: Pellegrini, Dybala e Huijsen. De Rossi batte Ranieri, la classifica

Goleada della Roma di Daniele De Rossi che batte il Cagliari quattro a zero e continua a volare in campionato. Tre i successi consecutivi - in altrettante panchine per l'ex capitano giallorosso - per Lukaku e compagni adesso al quinto posto in classifica a una lunghezza di distanza dall'Atalanta quarta. Ad aprire le danze la rete di capitan Pellegrini dopo appena due minuti di gioco. Doppietta Dybala (uno su rigore) e gol di Huijsen sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Paredes. Continua la corsa alla zona Champions League per la Roma, mente il Cagliari di Ranieri resta inchiodato al diciottesimo posto a pari punti con il Verona diciassettesimo.