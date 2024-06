Calciomercato Cagliari, L’Unione Sarda: anche il Palermo sulle tracce di Lapadula

Rivoluzione in attacco in casa Palermo. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis, di concerto con il tecnico Alessio Dionisi e con la supervisione dell'advisor della holding, Riccardo Bigon, è già al lavoro per potenziare l'organico ed allestire una rosa in grado di competere per la promozione diretta in Serie A. Non è un mistero: chi potrebbe lasciare Palermo ed il Palermo nel corso della sessione estiva di calciomercato è Matteo Brunori. Dopo tre stagioni prolifiche e ad altissimo livello con la maglia rosanero, il bomber italo-brasiliano - alla soglia dei trent'anni - sembra orientato a volersi giocare le sue carte in Serie A. Per questo motivo, secondo quanto riportato da "L'Unione Sarda", il Palermo - a caccia del sostituto - sarebbe sulle tracce di Gianluca Lapadula, così come il Brescia.