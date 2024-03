Cagliari, Ranieri: “Mina ha portato benefici, il pubblico spinge. Lapadula…”

In vista della sfida contro il Cagliari , il tecnico Claudio Ranieri , ha rilasciato dichiarazioni sulla formazione sarda:

STADIO PIENO - "Quest'anno è stata una costante e per noi è stato vitale. Il pubblico ci ha spinti lo scorso anno nel realizzare un sogno e solo grazie a loro potremo avere la speranza di salvarci. Ad Empoli addirittura avevamo un'intera curva. Sono grato a tutti coloro che ci hanno accompagnati anche a Udine, e poi , per determinati motivi non sono entrati allo stadio".