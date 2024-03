Catania, Grella: “Non si sono presentati i presupposti per continuare con Lucarelli”

Vincenzo Grella , vice presidente e amministratore delegato del Catania , è intervenuto in una nota ufficiale per spiegare la decisione di interrompere il rapporto professionale con mister Lucarelli :

“In mattinata ho incontrato Cristiano e abbiamo parlato a lungo del momento del Catania confrontandoci sulle ragioni di un rendimento altalenante, deludente in campionato e positivo in Coppa Italia alla luce dell’accesso alla finale. Ho apprezzato moltissimo la sua franchezza e la sua onestà intellettuale ma abbiamo constatato congiuntamente che non sussistono i presupposti per affrontare insieme le prossime sfide. Abbraccio e ringrazio per l’impegno profuso il mister e tutti i componenti del suo gruppo di lavoro. Renderemo nota a breve la nuova composizione dello staff tecnico della prima squadra”.