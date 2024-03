Cagliari-Salernitana, Liverani: “Concludiamo la stagione con dignità. La salvezza…”

Parola a Fabio Liverani. Il tecnico granata è intervenuto in sala stampa nel post partita di Cagliari-Salernitana, con la gara valida per il ventottesimo turno di Serie A terminata con il risultato di 4-2 in favore della compagine sarda. Notte fonda per i campani che ormai vedono vicinissima la retrocessione in Serie B. Lapadula ed il solito Gaetano aprono le danze nel primo tempo, con la doppietta di Shomurodov nella ripresa. In mezzo, la reazione della Salernitana con i guizzi di Kastanos e Maggiori, inutili ai fini del risultato.