Sassuolo-Frosinone, Ballardini: “La squadra ha voluto prendersi più responsabilità”

Il Sassuolo torna a vincere dopo otto partite e lo fa di misura in uno scontro salvezza che certamente indirizzerà il finale di stagione dei neroverdi e del Frosinone di Di Francesco . Al Mapei finisce uno a zero grazie alla rete segnata da Thorstvedt al minuto 58' del secondo tempo. Con questi tre punti la formazione di Ballardini - alla seconda sulla panchina del Sassuolo - si porta a meno un punto dall'ultimo posto disponibile per staccare un pass per la salvezza occupato proprio dal Frosinone . Al termine della partita l'ex allenatore di Genoa e Palermo tra le altre è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il peso specifico dei tre punti portati a casa dai suoi ragazzi. Ecco, di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Ballardini .

"Laurienté è stato un buon esempio: vedere così tanta generosità è una spinta ulteriore che dà a tutti noi. Lo spirito deve essere quello. Oggi è stata una partita sporca: all'inizio eravamo contratti, poi ci siamo tolti un po' di peso nella testa e nelle gambe. Non è stata una partita bellissima, ma oggi abbiamo avuto quello che non abbiamo preso contro il Verona. Testa libera? E' importantissimo. Abbiamo i mezzi per superare le difficoltà - afferma Ballardini - e con la testa devi sapere quello che devi fare, oltre a convivere con il peso del momento. Ci stiamo abituando. La squadra ha voluto prendersi un po' più di responsabilità, visto che non abbiamo Berardi che è il migliore che abbiamo. Pensiamo a domenica, dispiace non avere Thorstvedt e Doig, ma abbiamo un gruppo di ragazzi che ce la mettono tutta e sopperiremo anche a questo. Classifica? Sappiamo tutto qual è. Concentrati su quello che bisogna fare per cercare di ottenere il meglio. Dobbiamo concentrarci sempre di più nel fare sempre meglio le due fasi di gioco. Quando i ragazzi capiscono te - conclude l'allenatore del Sassuolo - la squadra deve far vedere di aver ben chiaro cosa fare con e senza palla".