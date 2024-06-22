Il Frosinone si avvicina alla sfida di domani sera al Renzo Barbera con un problema tutt’altro che secondario: la difesa è in piena emergenza. Come riportato da Il Messaggero – Edizione Frosinone,…
Frosinone
Frosinone, Alvini: "Contro i rosa cercheremo di fare la nostra partita, mettendo in campo le nostre qualità"
Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, è intervenuto dopo la vittoria per 2-0 contro l'Avellino. Ha rilasciato qualche dichiarazioni riguardanti la sfida contro il Palermo, in programma…
Il Frosinone nella serata odierna ha dato il via al suo campionato di Serie B, affrontando l'Avellino tra le mura amiche. La sfida per gli uomini allenati da Massimiliano Alvini è stata molto…
Sono stati diramati i convocati di Dionisi in vista della sfida in programma domani. Non convocati Ceccaroni per un trauma distorsivo alla spalla destra e Magnani. Ancora out Alfred Gomis. I CONVOCATI…
Palermo: Saric ai saluti, trovato l'accordo per la cessione
Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, Dario Saric avrebbe trovato un accordo con il Bodrumspor, segnando così il suo ritorno nel calcio turco dopo l’esperienza con l'Antalyaspor. La…
Venerdì 8 novembre andrà in scena Frosinone-Palermo e i rosanero guidati da Dionisi, vengono da una brutta sconfitta contro il Cittadella. Contro i ciociari, i siciliani dovranno cercare di vincere…
Dopo la brutta sconfitta contro il Cittadella, il Palermo torna in campo in una sfida molto calda contro il Frosinone nella gara valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie BKT, in…
Frosinone-Palermo, Giannitti: "Mettiamo da parte le polemiche, ai playoff è stata vittoria meritata"
Marco Giannitti, ex Ds dell'Ascoli e in occasione della discussa finale play-off del 2018 tra Palermo e Frosinone dirigente dei ciociari, è intervenuto ai microfoni di "tuttomercatoweb". Tanti temi di…
Frosinone-Palermo ormai è una sfida molto sentita, dopo quella famosa sfida di Play-off rimasta scolpita nella memoria di tutti i tifosi rosanero e non solo. I PRECEDENTI LA PRIMA SFIDA La prima…
Dopo un inizio di campionato non positivo caratterizzato da una sola vittoria e l'ultimo posto in classifica, il Frosinone sembra intenzionato a cambiare rotta con un nuovo tecnico. Secondo quanto…
Tuttosport: "Frosinone, Vivarini si gioca l'ultima chance"
L'edizione odierna di "Tuttosport" si sofferma sul momento delicato del Frosinone, sottolineando come Vivarini sia arrivato a giocarsi la permanenza in gialloblù a partire dalla prossima gara. LA…
"Ho trovato un ambiente bello, dal primo giorno i ragazzi mi hanno accolto benissimo e sono contento di questo. Da subito sono entrato in sintonia con i ragazzi, ci stiamo integrando alla grande.
"Tsadjout lo abbiamo cercato già due anni fa, ero andato a Cremona per convincere lui e Baez e mi aveva detto di sì. Poi ha iniziato a giocare in Serie A e non è più venuto. Per me lui è un attaccante…
"Sono rimasto qui perchè l'anno scorso il destino si è accanito contro di noi e il mio sogno è tornare in A ma non è facile. I ragazzi hanno tanta voglia, anche loro vogliono raggiungere un obiettivo…
"Soulé è una stellina, diventerà una stella. L’accoglienza ricevuta se la merita. I tifosi hanno capito che voleva soltanto la Roma. È un giocatore estroso, ha colpi da campione. Farà bene". Così…
Futuro in Serie A per Luca Mazzitelli. Il capitano del Frosinone, fra i migliori per continuità nonostante la retrocessione in B, sarà un nuovo giocatore del Como. Secondo quanto riportato da…
Futuro in Serie A per Luca Mazzitelli? Il capitano del Frosinone, fra i migliori per continuità nonostante la retrocessione in B, sarebbe finito nel mirino di una neopromossa. Secondo quanto riportato…
"Il calendario è facile e difficile al tempo stesso, le squadre vanno incontrate tutte". Lo ha detto Guido Angelozzi, intervenuto durante la compilazione del calendario della prossima Serie BKT…
Dalla favola Catanzaro, terminata soltanto ad un passo dalla finale playoff, alla nuova avventura sulla panchina del Frosinone. Vincenzo Vivarini proverà a caratterizzare con il suo calcio dinamico,…
"L'ultima stagione mi ha dato la consapevolezza che in Serie A posso starci. Negli anni passati non mi era piaciuto come l'avevo interpretata e sentivo il bisogno di rifarmi". Lo ha detto Luca…
Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Vincenzo Vivarini, il direttore dell'area tecnico-operativa del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato anche del futuro di Giuseppe…
Parola al neo allenatore del Frosinone, Vincenzo Vivarini, intervenuto in conferenza stampa per presentarsi alla sua nuova società ed ai suoi nuovi tifosi. “Per me e il mio staff è un nuovo percorso.
E' in cima alla lista del Palermo in questa sessione estiva di calciomercato. Stiamo parlando di Luca Mazzitelli, centrocampista e capitano del Frosinone, reduce da un'ottima stagione in Serie A…