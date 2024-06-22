Mediagol

Frosinone

Risultati, classifica, mercato e notizie sul Frosinone Calcio. La sezione segue il club ciociaro tra Serie A o Serie B, con attenzione alle eventuali sfide contro il Palermo, ai protagonisti, alle dichiarazioni e agli obiettivi stagionali.
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Palermo: Saric ai saluti, trovato l'accordo per la cessione

⚽. Mediagol

Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, Dario Saric avrebbe trovato un accordo con il Bodrumspor, segnando così il suo ritorno nel calcio turco dopo l’esperienza con l'Antalyaspor. La…

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Frosinone-Palermo, cosa aspettarsi dalla partita?

Venerdì 8 novembre andrà in scena Frosinone-Palermo e i rosanero guidati da Dionisi, vengono da una brutta sconfitta contro il Cittadella. Contro i ciociari, i siciliani dovranno cercare di vincere…

Catanzaro Lecco

Tuttosport: "Frosinone, Vivarini si gioca l'ultima chance"

⚽. Mediagol

L'edizione odierna di "Tuttosport" si sofferma sul momento delicato del Frosinone, sottolineando come Vivarini sia arrivato a giocarsi la permanenza in gialloblù a partire dalla prossima gara. LA…