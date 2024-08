Frosinone, Angelozzi: “Faremo squadra di giovani, la nostra forza sarà Vivarini”

Dall'arrivo di Matias Soulé alla Roma, alle scelte del Frosinone in sede di calciomercato: le parole del noto dirigente.

Mediagol ⚽️ 1 agosto 2024 (modifica il 1 agosto 2024 | 16:02)

"Soulé è una stellina, diventerà una stella. L’accoglienza ricevuta se la merita. I tifosi hanno capito che voleva soltanto la Roma. È un giocatore estroso, ha colpi da campione. Farà bene". Così Guido Angelozzi, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal direttore dell’area tecnica del Frosinone: dall'approdo di Matias Soulé alla Roma di Daniele De Rossi dopo l'anno in prestito proprio al Frosinone, agli obiettivi della squadra allenata da Vincenzo Vivarini in vista del prossimo campionato di Serie BKT, al via il prossimo 16 agosto.

SU SOULE' -"Se mi aspettavo la cessione di Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea da parte della Juve? Sono faccende che conosce solamente la Juve. Magari i bianconeri hanno bisogno di fare un altro tipo di mercato. Però li hanno venduti bene. C’è un vecchio detto che dice vendi e poi pentiti. La Roma parlerà argentino con Soulé e Dybala? Sono tutti e due mancini. Dybala ha già dimostrato di essere un campione. Matias deve continuare così, si farà valere anche alla Roma. Fa piacere per lui. L’anno scorso avevamo tanti giocatori forti e lui era uno di questi. Non dimentichiamoci di Barrenechea e Kaio Jorge. Barrenechea farà una carriera strepitosa. Ha un’intelligenza calcistica strepitosa. Kaio Jorge lo abbiamo messo in forma per essere un uomo mercato e la Juve lo ha venduto. Sono due calciatori molto validi".

MERCATO -"Che mercato sarà da qui al 30 agosto? Vedo che al momento si fa fatica. Gli ultimi quindici giorni però qualche trasferimento importante in entrata e in uscita si verificherà. Ma è un mercato duro: tanti giocatori normali vengono fatti passare per campioni. Brescianini? È un giocatore che ha mercato, in Italia e all’estero. Si tratta di un giovane di valore. Vedremo... Noi faremo una squadra di giovani. La forza del Frosinone sarà il nostro allenatore, Vincenzo Vivarini. A noi piace il bel gioco e abbiamo preso un tecnico che farà divertire i tifosi", ha concluso Angelozzi.