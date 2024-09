Frosinone, Angelozzi: “Retrocessione? L’amarezza c’è ancora. Bettella è forte”

Le dichiarazioni rilasciate dal direttore dell'area tecnica del Frosinone: "Mercato? Sono soddisfatto, ma adesso deve parlare il campo".

Mediagol ⚽️ 11 settembre - 15:34

"Tsadjout lo abbiamo cercato già due anni fa, ero andato a Cremona per convincere lui e Baez e mi aveva detto di sì. Poi ha iniziato a giocare in Serie A e non è più venuto. Per me lui è un attaccante veramente forte, tanto forte. A me non interessano i gol, mi interessa che faccia quello che sta facendo. Un giocatore importante per la Serie B e secondo me ci darà soddisfazione". Lo ha dtto Guido Angelozzi, intervenuto in conferenza stampa. Fra i temi trattati dal direttore dell'area tecnica del Frosinone anche l'arrivo dell'ex Palermo Davide Bettella e di Anthony Partipilo alla corte di Vincenzo Vivarini. Ma non solo... "Bettella per me ha fatto meno di quello che poteva dare. Tutta l’Italia lo voleva quando era all’Inter, poi l’hanno preso Atalanta e Monza. Oggi ha la possibilità, essendo un classe 2000, di fare il percorso che ha fatto Brescianini ad esempio. E’ forte, soprattutto nella difesa a 3", ha proseguito.

SU PARTIPILO - "Partipilo il primo contratto da professionista gliel’ha fatto il sottoscritto. Lo conosco bene, è un ragazzo per bene che ha fatto tanta gavetta per arrivare dove è oggi. A Terni ha trovato la sua dimensione, a Parma l’anno scorso ha vinto il campionato, quindi che vi devo dire. Volevamo prenderlo l’anno scorso, era una richiesta di Di Francesco. Però aveva un costo importante e non è stato possibile. Poi lo ha preso il Parma. Quest’anno quando siamo andati a prendere Begic a Parma ci siamo sentiti con Anthony e mi aveva dato la disponibilità. Però c’era il Bari e, visto che anche il rispetto quel club, noi ci siamo messi da parte, perché c’è molta stima tra le due società. L’ultimo giorno di mercato abbiamo capito che non si sarebbe fatto niente e in 2 ore abbiamo fatto tutto".

LA SOSTA - "Due settimane importanti. Non c’è stata la squadra al completo perché abbiamo sei nazionali, i fratelli Oyono rientrano domani, oggi rientrano Ambrosino e Cichella mentre ieri sono rientrati Kvernadze e Darboe. E’ stata importante per lavorare con i nuovi. Partipilo ancora non è al 100%, Tsadjout lo è, Bettella stava andando forte poi ha avuto un risentimento muscolare e sono un paio di giorno che è fermo. Il mister è contento, la squadra a pieno regime la vedremo dopo la prossima sosta. Non ci dimentichiamo che siamo partiti dal ritiro con giocatori con 6/7 mesi di inattività come Marchizza, Oyono, Lusuardi che è tutt’ora infortunato. Sappiamo delle difficoltà che stiamo avendo, però in tutte le difficoltà vi dico che abbiamo sbagliato solamente una partita contro il Pisa. Sono molto fiducioso".

MERCATO E RETROCESSIONE - "Voto al lavoro fatto col Frosinone? Sono soddisfatto, si poteva fare di più, ma adesso deve parlare il campo. Se ci darà soddisfazioni vorrà dire che avremo lavorato bene - ha dichiarato Angelozzi, come riportato da 'TuttoMercatoweb' -. Eusebio Di Francesco al Venezia? Ho scelto Di Francesco perché è un allenatore bravo. Siamo retrocessi all'ultima giornata, ma per tutto l'anno abbiamo dato spettacolo, valorizzando tanti giovani. Il Venezia ha fatto un grande colpo prendendolo. L’amarezza per la retrocessione non mi è passata: è arrivata all’ultimo secondo e con... qualche squadra che ci voluto bene (risata amara)".